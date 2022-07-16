خلال "قمة جدة".. دول التعاون الخليجي تؤكد على رفضها لانتشار السلاح النووي بالمنطقة

شهدت قمة جدة للأمن والتنمية بالمملكة العربية السعودية، في ختام أعمالها، اليوم السبت، طرح مجموعة من الحلول في عدد من القضايا الهامة، ودعوات للتعاون للتصدي للأزمات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن، وتم طرح الملف النووي الإيراني للنقاش علي طاولة المفاوضات خلال القمة.

ونرصد لكم، أبرز ما جاء في كلمات رؤساء وقادة الدول حول الملف الإيراني:

المملكة العربية السعودية

دعا الأمير محمد بن سلمان، إيران باعتبارها دولة جارة تربطنا بشعبها روابط دينية وثقافية، إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية، من خلال الالتزام بالمادة الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها.

الكويت

كما دعا ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال القمة، إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لجعل المنطقة آمنة، معربا عن أمله فى أن تكون قمة جدة بداية انطلاق جديدة نحو معالجة أزمات المنطقة.

قطر

وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال قمة جدة للأمن والتنمية إن موقف الدوحة ثابت ويتمثل في تجنيب منطقة الخليج، والشرق الأوسط عمومًا، مخاطر التسلح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا للقواعد الدولية.