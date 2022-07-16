الفنانة شمس الكويتية تنوي مقاضاة والدتها لأنها "أنجبتها".. وهذه أبرز المعلومات عنها

في أغرب المواقف التي يمكن أن تحدث يوما ما بسبب الفنانة شمس الكويتية، والتي دائما تتعهد كل فترة بإثارة الجدل، وذلك بسبب مواقفها أو تصريحاتها غير المتوقعة بالنسبة لجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وفيما يلي، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، أبرز المعلومات عن الفنانة شمس الكويتية بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن رفع قضية على والدتها لأنها أنجبتها، وهي كالتالي:-

الفنانة شمس الكويتية تقاضي والدتها لأنها "أنجبتها"

صرحت الفنانة شمس الكويتية، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات»، عن نيتها مقاضاة والدتها وهو ما أثار دهشة العديد من المتابعين.

ومن جانبها، وكشفت الفنانة شمس الكويتية عن سبب مقاضاتها لوالدتها في مقطع فيديو على حسابها بـ «سناب شات»، وتمثل في عدم استشارة الأخيرة لها بشأن ولادتها، حيث قالت: «برفع قضية على أمي، أبويا اتوفى ومش هعرف أرفع قضية عليه خلاص، وده لأنها ولدتني من غير ما تسألني».

وواصلت الفنانة شمس الكويتية تصريحاتها، موضحة أنها تبحث جديا عن محامي كبير ليساعدها في مقاضاة والدتها بشكل قانوني.

الفنانة شمس الكويتية تتفنن في إثارة الجدل

دفن نفسها لخوض تجربة الموت

ومن ضمن المواقف التي أثارت بها الفنانة شمس الكويتية الجدل في الفترة الأخيرة، كشفت في تصريحات إعلامية لها، عن محاولتها خوض تجربة الموت، وذلك بعدما دفنت نفسها في حفرة رملية لمدة 20 دقيقة، ما تسبب في شعورها بسلام الداخلي فيما بعد على حد تعبيرها.

تخريم أذن النساء

وأشارت الفنانة شمس الكويتية إلى أن تخريم المرأة لأذنها يسبب إصابتها بالاكتئاب، ما عرضها إلى السخرية والانتقادات على منصات السوشيال ميديا بسبب تصريحات وصفها البعض بأنها “غريبة وغير طبيعية”.

وظهرت الفنانة شمس الكويتية في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبجوارها إحدى الفتيات اللاتي قمن بتخريم أذنهن لوضع الحلي، وتقول إن كل ثقب في الأذن بمثابة ثقب في عضو معين مثل القلب أو الأمعاء أو الرئة أو الكبد وغيرها، مضيفة من تقوم بعمل العديد من ثقوب الأذن ستواجه اختلالا في الهرمونات بالإضافة للاكتئاب، وسيتسبب ذلك في فشل علاقتها مع الرجال.

أبرز المعلومات عن الفنانة شمس الكويتية ملكة إثارة الجدل

- الفنانة شمس الكويتية من مواليد 1980، أي تبلغ من العمر 42 عاما.

- وُلدت لأب سعودي وأم كويتية.

- عاشت في الكويت لأعوام طويلة، ولقبت بـ شمس الكويتية.

- انتقلت للعيش في اﻹمارات بعد زواجها.

- درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وطرحت عدة ألبومات غنائية.

- واحدة من أشهر الفنانات في الكويت.

- تحرص على التفاعل المستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- طرحت قبل أيام كليب غنائي جديد بعنوان «حياتي لا للتنمر»، عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نحو 2 مليون شخص.

- اشتهرت شمس الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، التي تأتي بحديثها في العديد من الجوانب المجتمعية.