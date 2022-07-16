شحن 6 آلاف طن صودا كاوية.. وتداول 31 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ةخإآدجص التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.

وذكرت المنطقة،في بيان اليوم، أن موانىء بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة خلال عمليات التدوال، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و3 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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أرقام قياسية

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أرقاما قياسية على صعيد الإيرادات بواقع 7 مليارات دولار أمريكي، و1.3 مليون طن حجم البضائع غير المسبوق الذي يمر بالقناة خلال العام المنقضي، كما عبرت 22 ألف و32 سفينة القناة في العام المالي المنقضي.

النجاح رغم التحديات

وأضاف صفوت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرقام ضخمة حيث تتحقق في ظل تحديات اقتصادية مؤلمة تعصف باقتصاديات دول، بالإضافة إلى موجة تضخم أطاحت بالبورصات العالمية، حيث رغم كل هذه التحديات، تظل القناة في صدارة المنافسة وتحقق عائدات عملاقة تصل إلى 7 مليارات دولار، كما أن حجم البضائع غير المسبوق يؤكد على ريادة القناة رغم التحديات الاقتصادية.

آلية التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

وواصل: "مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت على ظلالها بحركة التجارة بحرا، كان لرئيس الهيئة توجه مباشر ورؤية استراتيجية وهي ضرورة التعامل مع هذه الأزمة، من خلال اطلاق الحملات الترويجية والسياسات التسعيرية المرنة التي من خلالها اجتذاب خطوط ملاحية كانت لا تعبر القناة في السابق".