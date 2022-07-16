نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري.. بن شرقي يتألق قبل رحيله

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم يبحث عنها متابعي الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المباراة تألق كبير للنجم المغربي أشرف بن شرقي قبل رحيله أخر الموسم الحالي.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة في مباراة اليوم بالدوري الممتاز، كذلك ترتيب الفريقين مع انتهاء لقائهما في الجولة 25 من الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

وعن نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، كان نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على ملعب استاذ المحلة، حيث فشل غزل المحلة في تحقيق الثلاثة نقاط على أرضه، وفاز الزمالك بهدفين نظيفين للنجم المغربي ٱشرف بن شرقي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري بعد مباراة اليوم

أما ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري بعد مباراة، فقد عزز البيت البيت الأبيض تصدره اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ليصل إلى النقطة ٥٧، اما نادي غزل المحلة جاء في المركز ال 14 برصيد 26 نقطة.

تشكيل الزمالك في مباراة اليوم

واختار المدرب البرتغالي فيريرا تشكيل الزمالك الآتي لمواجهة اليوم ضد غزل المحلة والتي أسفرت عن فوز القلعة البيضاء.

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط: حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله

تشكيل غزل المحلة في مباراة اليوم

اما الجانب الأخر، قد اختار المدرب مصطفى عبده تشكيل غزل المحلة اما الزمالك في مباراة اليوم بالدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: هاني عادل - خالد سامي - معاذ الحناوي - مصطفى العش.

خط الوسط: هشام عادل - حميد ماو - إبراهيم كونيه - أحمد الشيخ.

الهجوم: عبده يحيى - عبد الرحمن أجويرو.

وتجدر الإشارة إلى مباراة النادي الأهلي وبيراميدز تذاع الآن في الشوط الثاني، وقد تقدم بيراميدز بهدفين نظيفين حتى الآن، وتعتبر هذه النتيجة مرضية لنادي الزمالك، حيث هزيمة الأهلى تبعد الفارق بين قطبي الكرة المصرية إلى ٩ نقاط لصالح الزمالك.