نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الدوري.. بن شرقي يتألق قبل رحيله

الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم يبحث عنها متابعي الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المباراة تألق كبير للنجم المغربي أشرف بن شرقي قبل رحيله أخر الموسم الحالي.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة في مباراة اليوم بالدوري الممتاز، كذلك ترتيب الفريقين مع انتهاء لقائهما في الجولة 25 من الدوري.

 

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم 

وعن نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، كان نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على ملعب استاذ المحلة، حيث فشل غزل المحلة في تحقيق الثلاثة نقاط على أرضه، وفاز الزمالك بهدفين نظيفين للنجم المغربي ٱشرف بن شرقي.

 

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري بعد مباراة اليوم 

 أما ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري بعد مباراة، فقد عزز البيت البيت الأبيض تصدره اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ليصل إلى النقطة ٥٧، اما نادي غزل المحلة جاء في المركز ال 14 برصيد 26 نقطة.

الزمالك يفوز على المحلة بثنائية ويعزز صدارته للدوري الممتاز

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة

تشكيل الزمالك في مباراة اليوم 

واختار المدرب البرتغالي فيريرا تشكيل الزمالك الآتي لمواجهة اليوم ضد غزل المحلة والتي أسفرت عن فوز القلعة البيضاء.

حارس المرمى: محمد عواد 

الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط: حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله

 

تشكيل غزل المحلة في مباراة اليوم 

اما الجانب الأخر، قد اختار المدرب مصطفى عبده تشكيل غزل المحلة اما الزمالك في مباراة اليوم بالدوري المصري الممتاز. 

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: هاني عادل - خالد سامي - معاذ الحناوي - مصطفى العش.

خط الوسط: هشام عادل - حميد ماو - إبراهيم كونيه - أحمد الشيخ.

الهجوم: عبده يحيى - عبد الرحمن أجويرو.

 

وتجدر الإشارة إلى مباراة النادي الأهلي وبيراميدز تذاع الآن في الشوط الثاني، وقد تقدم بيراميدز بهدفين نظيفين حتى الآن، وتعتبر هذه النتيجة مرضية لنادي الزمالك، حيث هزيمة الأهلى تبعد الفارق بين قطبي الكرة المصرية إلى ٩ نقاط لصالح الزمالك.

الزمالك غزل المحلة مباراة الزمالك وغزل المحلة الدوري الممتاز الأهلي بيراميدز الدوري المصري

مواد متعلقة

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت الجديد رابط مباراة الأهلي ضد غزل المحلة يوتيوب GOAL

مصطفى عبده يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك

Advertisements

الأكثر قراءة

يلا shoot plus مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب kora live

يلا شوت Barca TV مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميامي حصري على قناة برشلونة on live

عاجل - "هرد بالمستندات ".. أول تعليق من حسام حبيب على اتهامات شيرين عبد الوهاب

عاجل.. شيرين: حلقت شعري في أحد الفنادق بسبب حسام حبيب

حاوي الأهلي السابق على رادار الأندية المصرية

"أنت عاوز تتربي".. حلمي بكر يرد على هجوم ابن حميد الشاعري

"أجبرني أنزل بقميص النوم".. القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب

عاجل| "أخرك شهر أغسطس".. سر الجملة التي قتلت بسببها الإعلامية شيماء جمال