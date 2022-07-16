موعد اجازة راس السنة الهجرية 2022 للقطاعين الحكومي والخاص

موعد اجازة راس السنة الهجرية للعام الجديد 2022 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين، إذ تعد الإجازة الأخيرة في شهر يوليو الجاري، يليها شهران كاملان دون أي عطلات رسمية، على أن تكون أول إجازة بعدها هي الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد اجازة راس السنة الهجرية وفق المعلن من الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، والعطلات الرسمية المتبقية في العام الجاري.

موعد اجازة راس السنة الهجرية 2022

وتأتي اجازة راس السنة الهجرية للعام الجديد 1444 هـ يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري، ووفق قرار سابق أعلنه مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات التي تأتي خلال أيام الأسبوع إلى الخميس التالي، يتوقع أن تكون الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص يوم الخميس 4 أغسطس، لكن تحديدها بشكل نهائي يكون من خلال بيان يصدره مجلس الوزراء قبل الإجازة بوقت قصير.

وتسبق اجازة راس السنة الهجرية في شهر يوليو إجازة ثورة 23 يوليو، والتي تحل يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها ليوم الخميس 28 يوليو الجاري.

ويخلو أغسطس وسبتمبر من أي عطلات رسمية، سوى الراحات الأسبوعية التي يقرها قانون العمل.

العطلات الرسمية المتبقي في 2022

بعد اجازة راس السنة الهجرية، يكون أمام العاملين والموظفين إجازتين فقط، هما 6 أكتوبر والتي يتم خلالها الاحتفال بانتصارات شهر أكتوبر العظيم، يليها إجازة المولد النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر القادم.

يشار إلى أن قانون العمل نص على أحقية العامل بالحصول على العطلات الرسمية، مع جواز عدم منحها إذا كانت ظروف العمل لا تسمح بشرط أن يُمنح هؤلاء العاملين مثلي الأجر نقدًا تعويضًا عن يوم الإجازة الرسمي الذي حضروه في مقر العمل.