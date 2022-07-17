أسعار العملات اليوم الأحد 17-7-2022 في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 17-7-2022، استقرارا بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، مع انقضاء إجازة عيد الأضحى حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



اسعار العملات اليوم



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم





ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.96 للشراء، 19.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.44 جنيه للشراء، 22.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم





استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار اليورو عالميا



تراجع سعر اليورو أمام العملات العربية بعد أن فقد أمام الدولار أكثر من 11 % مسجلًا أقل مستوي في 20 عام، مع حالة القلق من إمدادت الطاقة وتوقعات بحدوث ركود وارتفاع التضخم وقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة للسيطرة على ذلك الارتفاع ولذلك نوضح فيما يلى سعر اليورو مقابل العملات العربية بناء على السعر العالمي خاصة مع استمرار الأجازة بالقطاع المصرفي في الدول العربية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

تفوق اليورو على الدولار اليوم الأربعاء بعد استقراره فوق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.





اسعار الدولار عالميا



استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين الجمعة 15 يوليو تموز، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 متجاوزًا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في 4 عقود.