الصف الأول الثانوي العام 2022.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة والموعد

اجتاز طلاب الشهادة الإعدادية الاختبارات وحصلوا على مجموع يمكنهم من دخول الصف الأول الثانوي العام 2022، حيث كان الأمر مقلق بالنسبة لأولياء أمور الطلاب، وظلوا يبحثون عن موعد ظهور النتيجة لفترات لحين ظهورها والحصول على درجات تمكنهم من الالتحاق الصف الأول الثانوي العام 2022.

ولسهولة دخول الصف الأول الثانوي العام 2022، وفرت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور والطلاب رابط يمكنهم من تسجيل لبينات واتباع الخطوات ومواعيد التقديم ومعرفة كافة التفاصيل، حيث يبحث طلاب الشهدة الإعدادية، عن معرفة الإجراءت وتسجيل البيانات للالتحاق بـ الصف الأول الثانوي العام 2022، كما يبحثون عن رابط التقديم والأوراق المطلوبة والموعد.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد التقديم والأوراق المطلوبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2022، لسهولة الالتحاق، حيث أن لتقديم متاح إلكترونيا وليس ورقيا فقط.

الصف الأول الثانوي العام 2022

وتقدم بوابة «الفجر» الإلكترونية للقراء الكرام في السطور التالية،التفاصيل الكاملة حول الصف الأول الثانوي العام 2022 من حيث رابط التقديم والأوراق المطلوبة والموعد، والخطوات تسهيلا على أولياء الأمور والطلاب عملية البحث، وقد تم التقديم إلكترونيا منعا لحدوث تجمعات وانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة بعد ظهور الموجة السادسة من كورونا (كوفيد-19)

الصف الأول الثانوي العام 2022.. رابط التقديم

فتح باب التقديم السبت، وبدأت عدد من مديريات التربية والتعليم، استقبال طلبات المتقدمين للصف الأول الثانوي العام 2022، الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/2022.

وعن رابط التقديم لسهولة التحاق الطلاب ودخول الصف الأول الثانوي العام 2022، يمكن للناجحين والراغبين التقديم في الصف الأول الثانوي العام أو الفني من خلال موقع التنسيق الرسمي.

ونوفر لكم متابعينا لكرام رابط التقديم حيث يمكنكم الضغط من هنا على موقع التنسيق الرسمي واتباع الخطوت لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر دون تعقيد (((((هنا))))))

الصف الأول الثانوي العام 2022.. موعد التقديم

بدأ التقديم لدخول الصف الأول الثانوي العام 2022، في شهر يوليو 2022، ومتاح التقديم إلكترونيًا فقط وليس ورقيًا في ضمن خطة الدولة لميكنة كافة الإجراءات الحكومية.

ومن المؤكد أنه تم فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني وسيتم مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد نهاية التقديم رسميا مع نهاية اختبارات الدور الثاني بجميع محافظات مصر، ولسهولة التقديم وبعد الاطلاع على الرابط المرفق أعلاه يمكن أيضا اتباع الأوراق المطلوبة والخطوات لإتمام الإجراءات دون حدوث أي خطأ وبالتوفيق للجميع.

الصف الأول الثانوي العام 2022.. الأوراق المطلوبة

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في جميع محافظات الجمهورية، والراغبين في التقديم في المدارس الثانوية الحكومية بجميع أنواعها وتتلخص فيما يلي:

1- على الطلاب توفير إيصال دفع المصروفات المدرسية و2 صورة منه.

2- يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعددية توفير أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منه.

3- والراغب في التقديم للصف الأول الثانوي العام 2022 يجب أن يوفر أصل شهادة الميلاد و3 صور منه.

4- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب وعليها اسمه.

6- شهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.

7- ملف ورقي للتقديم موجود بالمدرسة وكتابة كافة البيانات اللازمة للتقديم.

الصف الأول الثانوي العام 2022.. خطوات التقديم

يجب أن يتبع الطلاب الراغبين في الدراسة ودخول الصف الأول الثانوي العام 2022، خطوات التقديم وأهمهم المجموعة لا بد أن يناسب درجة التنسيق لاستكمال الخطوات بسهولة.

1- سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب التي ترده في رسالة هاتفية.

2- سجل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

3- اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

4- اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

5- اطلع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

6- اضغط على أيقونة ملء الرغبات.

7- اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

8- اضغط على أيقونة مراجعة الرغباتن يجب على طلاب الشهادة الإعدادية مراجعة الرغبات جيدا قبل اتمام عملية حفظ الرغبات.

9- وفي النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات لاتمام عملية تسجيل البيانات بنجاح دون أي صعوبات.