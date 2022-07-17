أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-7-2022 في مصر

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.



وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.



وفى باقى أسعار الدواجن سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 39 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن بالتفصيل



الدواجن البيضاء: 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و40 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: بين 44-46 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.

البانيه: بين 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.

الدواجن الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.

أسعار البط:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوى بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.



انتاج مصر من الدواجن



وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل وبيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.

مصر أقل الدول في اسعار البيض



أكد الدكتور محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن المصرية، أن مصر تعد من ارخص دول العالم في أسعار البيض حتي بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخرا.

وأضاف "العناني"، أنه وفقا لأحدث مذكرة أعدها اتحاد منتجي الدواجن حول ترتيب الدول من حيث أسعار بيع البيض للمستهلكين، بداية من الاغلي ثم الارخص احتلت مصر المرتبة رقم ٩٥ من اصل ١٠٥ دولة شملتهم المذكرة.

لماذا ترتفع أسعار البيض؟



وأشار "العناني"، إلى أن ١٠ دول التى جاءت بعد مصر في الترتيب، من الدول التى تقدم دعما لمربي الدواجن وتمنح لهم الأعلاف مجانا

وقال العناني، إن منتجي البيض يتعرضون زيادة فى تكاليف الإنتاج من زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها وارتفعت بشكل كبير عالميا بسب الحرب الروسية الاوكرانية، كما زادت أسعار الأمصال والفيتامينات ولكن تلك الزيادات لا تصل الاسعار إلى مستويات التى نسمع عنها ٧٥ جنيه للكرتونة.

وتابع "العناني"، سعر كرتونة البيض تسليم أرض المزرعة ٥٣ جنيه؛ بعد مصاريف النقل واحتساب هامش ربح التجار يجب أن تصل بسعر ٥٨ جنيه على أقصى تقدير، لكن لا نعلم لماذا يتم بيعها في الأسواق بسعر ٧٠ و٧٥ جنية.

وأرجع ارتفاع أسعار البيض، إلى جشع التجار وعمليات المضاربة والتخزين التى يقومون بها لرفع الأسعار، مطالبا الحكومة بتشديد رقابتها على الأسواق لخفض أسعار البيض.

وأكد العناني أن مصر لا تعاني من تراجع إنتاجها من البيض إذا تحقق اكتفاء ذاتي، وان ارتفاع الأسعار مرتبط بعمليات مضاربية من التجار.

ويبلغ إجمالي حجم إنتاج مصر من البيض ١٣.٥ مليون بيضة سنويا، ويكفي الإنتاج المحلي، كما تصل الاستثمارات في الثروة الداجنة إلى أكثر من ١٠٠ مليار جنيه.





الأسعار في متناول المواطن



قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاكتفاء الذاتي يعني أن المواطن البسيط يمكنه الوصول إلى السلعة بأسعار مناسبة نوعا ما في هذه الظروف.



وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم السبت، أن مصر تمر بظروف محدودية شديدة جدا في الأرض الزراعية بسبب موقعها الجغرافي، لأنها موجودة في منطقة جافة وكميات الأمطار ضعيفة ولا تكفي للزراعة أو لأي نشاط.



وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار الثروة الداجنة ومنتجات الفاكهة والخضروات في متناول المواطن، مشددًا على أن الدولة المصرية دشنت مشروعات محطات التحلية من أجل إيجاد مصادر لإنتاج المياه التي يمكن استخدامها في الزراعة، حيث أن الدولة المصرية شهدت مشروعات قومية زراعية مهمة في الفترة الأخيرة مثل توشكى الخير ومستقبل مصر ومجمع الإنتاج الحيواني، وكلها مشروعات ضخمة، حيث تمثل آلاف الأفدنة المزروعة للأجيال المقبلة.



وشدد محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة المصرية دشنت مشروعات قومية تكلفتها مليارات الجنيهات في ملف الأمن الغذائي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمشروعات القومية في الطرق والكباري لتسهيل الحركة، حيث أن طريق الضبعة على سبيل المثال، استطاع إضافة أكثر من 400 ألف فدان منزرعة حاليا.