أسعار اللحوم اليوم الأحد 17-7-2022 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم مع انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، ليسجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم



سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



استمرت المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد وعادت لمواعيدها الطبيعية بعد انتهاء انتهاء أجازة العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

رتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة، وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

أسعار الدواجن بالتفصيل





الدواجن البيضاء: 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و40 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: بين 44-46 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.

البانيه: بين 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.

الدواجن الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.

أسعار البط:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوى بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.



انتاج مصر من الدواجن





وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل وبيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.