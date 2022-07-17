"عصفور الجنة".. تفاصيل طرح 127 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة 6 أكتوبر



أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31/7/2022.



وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأحد 24/7/2022، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.



وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه يتم سداد 10 ٪ كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 ٪ خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 ٪ خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50 ٪ المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل 7 ٪ سنويا، ويتم منح العميل خصم 3 ٪ فى حالة السداد الفورى.

مواصفات الوحدات ونظام التقسيط

يبلغ سعر الوحدة 75 مترًا، في الدور الثاني 413 ألف و803 جنيهات،و سعر الوحدة 71 مترًا، 378 ألفًا.

هناك العديد من أنظمة السداد حيث يمكن سداد 10% من ثمن الوحدة جدية حجز، أو سداد 15% دفعة تخصيص، أو سدد 25% دفعة استلام.

وفي حال السداد الفوري يتم سداد نسبة 50% المتبقية خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص، وكذلك في حال السداد الفوري يتم منح المتقدم 3% خصم.

أما في حالة السداد بالتقسيط فيتم إضافة 7% فوائد على هيئة أقساط شهرية لمدة 5 أو 10 أو 15 سنة.

يتم شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، بدءًا من 24 يوليو الجاري.

مساحات شقق مشروع عصفور الجنة إلى 76، و80، و81، و137 مترًا.



