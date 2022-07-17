حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة (تفاصيل ونصائح)

فئة كبيرة من الجمهور يبحثون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 17 -7-2022 في العديد من المحافظات، ويتابعون النشرات الجوية باستمرار، وتستعرض بوابة «الفجر» للقراء أهم المعلومات حول حالة الطقس ودرجات الحررة اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، ويكون الطقس رطب ليلا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الوجه البحري والسواحل الشمالية يسودهما ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأحد.

وعن حالة الطقس في جنوب الصعيد وجنوب البلاد، من المتوقع أن تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بينما يكون الطقس ليل معتدل.

ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا مع التعرض لأشعة الشمس الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، حيث يصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى 80% خلال ساعات الليل و40% نهارا.



نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين اليوم الأحد

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين، وتتمثل في التالي:

1- السفر خلال الفترة قبل الظهر أو بعد العصر

2- عدم التواجد على السواحل خلال فترة الظهر والعصر لأن أشعة الشمس تكون متعامدة.

3- الاحتماء بالمظلات والشماسي في فترة الظهيرة على البحر.

4- تجنب التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية

5- تناول المشروبات والماء خصوصًا للأطفال وكبار السن.



درجات الحرارة اليوم الأحد بمحافظات الجمهورية

نقدم لكم في السطور التالية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محفظات الجمهورية

درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة وشبين وطنطا ودمنهور

وعن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة تسجل الصغرى 24 والعظمى 35، أما درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى تصل لـ 24 والعظمى 35، بينما تسجل درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34، وعن درجات الحرارة في دمنهور تصل الصغرى لـ 24 والعظمى 34

درجات الحرارة اليوم الأحد في الإسكندرية وبلطيم ومطروح والسلوم وسيوة

أما درجات الحرارة في الإسكندرية تكون الصغرى 24 والعظمى 31، بينما درجات الحرارة في بلطيم تسجل الصغرى 23 العظمى 31، وعن درجات الحرارة في مطروح تصل الصغرى لـ 22 والعظمى 30، فيما تصل درجات الحرارة في السلوم الصغرى لـ 22 والعظمى 31، أما درجات الحرارة في سيوة تسجل الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة اليوم الأحد في دمياط والإسماعيلية والسويس

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35



درجات الحرارة في العريش ورفح وكاترين وطابا والغردقة

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 35

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 36