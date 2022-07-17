تراجعت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم الأحد، 17-7-2022 مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2.5 إلى 4.25 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه متراجعا نصف جنيه والكوسة 5 إلى 6 جنيهات بتراجع 2 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 7 جنيهات بتراجع جنيهين، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان البلدى 1 إلى 3 جنيهات، والرومى 1.50 إلى 2.75 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.75 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيه والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 17 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

رتفعت أسعار الدواجن والبيض مع عودة محال البيع للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بجانب عودة الطلب على الفراخ ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30.5 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيها حسب المنطقة.



وفي أسعار الدواجن تراوح سعر الفراخ الساسو 33 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.



وفى باقى أسعار الدواجن سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 39 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن بالتفصيل





الدواجن البيضاء: 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و40 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: بين 44-46 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.

البانيه: بين 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.

الدواجن الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.

أسعار البط:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوى بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.



انتاج مصر من الدواجن





وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

وشدد الزينى على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل وبيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات والمرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات.