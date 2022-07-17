الإحصاء: 31.3% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لألمانيا



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 17/ 7 / 2022 عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 646.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2021 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتسجل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2021

1. مركبات جوية وفضائية بقيمة 95.7 مليون دولار.



2. ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار.



3. فواكه بقيمة 67.1 مليون دولار.



4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار.



5. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 58.2 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2021

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار.



2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار.



3. منتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار.



4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار.



5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20.3 %.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.9 مليون نسمة عام 2022.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ألمانيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 76.5 ألف مصري حتى نهاية 2020.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 16.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 13.3 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.7%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيرادا من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات ب` 1.3 مليار دولار، ثم البحرين ب` 450.7 مليون دولار، ث`م الكويت ب` 320.7 مليون دولار، ث`م عمان بقيمة 163.3 مليون دولار، وأخيرا قطر بقيمة 4.5 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرا لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.4 مليار دولار، ثم الكويت 1.4 مليار دولار، ثم البحرين 466.5 مليون دولار، ثم عمان 422.9 مليون دولار، وأخيرا قطر بقيمة 40.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي لتسجل 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 مليون دولار.