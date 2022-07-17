رئيس هيئة الرقابة المالية يفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بـ "الأيوسكو"

احتفظت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة-التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو)- للعامين القادمين (2024-2022)، بعد فوز الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالتزكية في الانتخابات التي صوت بها 90 عضوًا-ممن لهم حق التصويت-باللجنة ويمثلون أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم، في تقدير دولي جديد للدولة المصرية، وللدور الذي تلعبه على المستويين الإقليمي والدولي.





وبالاحتفاظ بذلك المنصب يصبح رئيس هيئة الرقابة المالية نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال للمرة الثانية على التوالي، وسيكون لـ "عمران" نائبان هما هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، وهيئة سوق المال بتركيا.



وعقب إعلان فوزه بالانتخابات، تعهد الدكتور محمد عمران، باستمرار نشاط هيئة الرقابة المالية المعهود داخل اللجنة، والارتقاء به للمستوى الذي يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف اللجنة في العمل على تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية وزيادة فعاليتها من خلال وضع المبادئ والمعايير الأساسية؛ حيث تمثل مبادئ الأيوسكو الخاصة بتنظيم الرقابة على الأوراق المالية الأساس الفني لمعايير تقييم قطاع الأوراق المالية التي تعتمد عليها برامج تقييم القطاع المالى لصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، بعدما تم اعتماد تلك المعايير من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي.





وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهامات الملحوظة لهيئة الرقابة المالية في أنشطة منظمة الأيوسكو كنتيجة لإجراءات التطوير المستمرة بالقطاع المالي غير المصرفي والتي شهدت انتهاء استراتيجيتها الأولى (2018-2022) والاستعداد لبدء برامج استراتيجيتها الثانية (2022-2026).



وخلال ترأسه للاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة-والذي جرت فعالياته افتراضيًا-في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، جدد الدكتور عمران التزامه بتحقيق آمال وطموحات الدول الأعضاء بلجنة الأسواق النامية والناشئة، اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهينات أسواق المال (الأيوسكو) وحرصه على إيجاد سوق للمشتقات في الأسواق الناشئة، كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات تقلل من أثر التغير في حجم تدفق استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة كنتيجة للظروف العالمية التي شهدتها تلك الأسواق مرورًا بجائحة فيروس كورونا المستجد ووصولا للأزمة الروسية الأوكرانية.



كما استعرض خلال الاجتماع ما قامت به مجموعة العمل الدولية المشكلة بالأيوسكو-وتقودها هيئة الرقابة المالية بمصر-لمشروع "تصنيف الأسواق الناشئة في فئة الوجهات الاستثمارية" ويغطى أهمية الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، والعوامل التي تؤثر على التدفقات الوافدة، واستراتيجيات المستثمرين للاستثمار في الأسواق الناشئة، وما يرتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي من نقاط ضعف محتملة على الأسواق الناشئة.



ونوه عمران، إلى أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تعتبر من أكبر لجان منظمة الأيوسكو ويناهز عدد أعضائها من مراقبي الأوراق المالية أكثر من 75% من الأعضاء العاديين بالأيوسكو، حيث يبلغ عدد أعضائها 115 عضوًا من بينهم 90 عضوا لهم حق التصويت، بجانب 24 عضوًا مشاركًا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وعضو واحد فقط كمراقب.