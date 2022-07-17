“التخطيط” تطلق فعاليات الدورة الخامسة التدريب الصيفى لطلاب الجامعات



أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات للعام الحالي 2022.



وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور الشباب في الدولة حيث تتميز مصر بكون 60% من سكانها من الشباب، موضحه أن الشباب هم الثروة القومية الحقيقية التي لا بد من استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير العديد من السبل والآليات التي تسهم في العمل على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أفكارهم الشابة وإبداعاتهم بوصفهم قادة المستقبل، مشيرة إلى المبادرات التي تقدمها الوزارة مبادرة كن سفيرًا وسفراء المناخ، فضلًا عن مشروع رواد 2030، والتدريب الصيفي الذي تقدمه الوزارة سنويًا لطلاب الجامعات.



ومن جانبه استعرض طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموارد البشرية، مهام عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات التي تعمل عليها، موضحًا أن الوزارة هي المسئولة عن التخطيط الفعال وكفاءة الإدارة للاستثمارات الحكومية في الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.



وأكد عبد الخالق أن فترة التدريب ستشهد عددًا من ورش العمل يقدمها عددًا من مسئولي القطاعات بالوزارة لاستعراض نبذه عن كل قطاع ووحدة، والزيارات الميدانية الخاصة بالجهات التابعة للوزارة.



وتابع عبد الخالق أن أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص مجال التخطيط تتضمن إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأضاف عبد الخالق أنه فيما يتعلق بأهداف الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية فإنها تتمثل في صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إعداد التقارير الدولية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها.



كما استعرض عبد الخالق الجهات التابعة للوزارة مشيرًا إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموغرافي بالقاهرة والمسئول عن المشروعات المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية، كما أشار عبد الخالق إلى جائزة مصر للتميز الحكومي وأهميتها في خلق روح التنافس، ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة والذي تم تنفيذه لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات خاصة وتعزيز دور ريادة الأعمال.



حجم مشاركات الطلاب في التدريب الصيفي



وأضاف عبد الخالق أن عام 2018 شهد التدريب الصيفي الذي تقدمه الوزارة مشاركة 49 طالب، بينما ارتفع العدد في 2019 ليصل إلى 79 طالب، وشهد عام 2020 عام كورونا مشاركة 5 طلاب فقط، عام 2021 شهد مشاركة 51 طالب، متابعًا أن العام يشهد مشاركة 60 طالب من جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان، والجامعة الأمريكية والألمانية، والبريطانية وأكاديمية السادات وجامعة المستقبل.



وخلال الورشة قدم فريق عمل وحدة الموارد البشرية بالوزارة عرضًا مختصرًا عن عمل الوحدة والإدارات الداخلية لها.



وشارك بالورشة طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية، خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وعددًا من رؤساء القطاعات.



اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك خلال تمثيلها لمصرفي المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقرالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وأكدت السعيد حسب بيان للوزارة- السبت- أن مصر تنظرإلى الحق في التنمية كمبدأ أساسي لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان، وتوفيرالوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضمان أن تلعب المرأة دورًا نشطًا في عملية التطوير.

وأشارت إلى أن مصرقامت في السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات العامة وأعطيت الأولوية القصوى للاستثمار في الصحة والتعليم.

وذكرت وزيرة التخطيط أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبيرمن الدولة، كجزء من أهدافها لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النموالسكاني.

وأضافت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي. وأكدت أهمية الاستثمار من أجل تحسين مستقبل المرأة وتمكينها.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة في مصر والمنطقة، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل جميع محافظات مصر. كما استعرضت السعيد المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتأثيرها في تحسين حياة المواطنين في قرى الريف المصري، كما تطرقت إلى استضافة مصر لمؤتمر cop27 في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

من جانبها اثنت نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على التعاون المستمر مع مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وناقشت سبل التعاون فيما يخص ملف السكان والمشروع القومي لتنمية الأسرة، وأبدت استعداد الصندوق لمزيد من التعاون في هذا الملف.

حضرالاجتماع الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وشريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وكريم حسن، عضو مكتب العلاقات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



