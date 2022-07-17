الزراعة: إعطاء أكثر من 341 ألف جرعة ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع في ثلاثة أيام

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وذلك لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



و أكد خلال الاجتماع القصير على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتي تأتي في توقيت مهم عقب عيد الاضحى المبارك.



وأيضا تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.



شدد وزير الزراعة أيضا على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.



من ناحيته قال د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة بدأت يوم الخميس الماضي وبلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألف و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 93 ألف و506 رأس أبقار، 46 ألف و466 رأس جاموس، 39 ألف و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز".



وتحصين 156 ألف و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 79 ألف و355 رأس أبقار، 45 ألف و521 رأس جاموس، 26 ألف و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز "

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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إطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنطلاق أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية الخميس الماضي بجميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وناشد وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح إنه تم تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين. بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وقال الدكتور محمد جودة مدير إدارة بنها البيطرية، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت الخميس بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أسفرت خلال يومها الأول ببنها عن تحصين 323 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في المحافظات بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية معلنًا اطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب بجميع محافظات الجمهورية لتغطي الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية كل المحافظات.



وقال القصير إن الثروة الحيوانية تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم لذلك فإنه يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الارشاد من خلال الادارات وفى الجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافه التأمين على المواشي وتوضيح فوائده بتعويض المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض

واضاف "القصير" أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 14/7/2022.



وأكد أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة - متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.



وتقوم لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون إدارات المحليات بالمحافظات ذلك مع استعدادها لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.



وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيوانى – وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه أيضًا سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.



كما أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها فضلًا عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

هذا، وتناشد الزراعة السادة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وشهد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بمدن بنها والخانكة وشبين القناطر، انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 14 يوليو 2022 وحتى تحقيق المستهدف والذي يبلغ 127 ألف رأس أبقار وجاموس و46 ألف رأس) أغنام وماعز على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، من خلال 94 وحدة بيطرية، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

