القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة كأس مصر

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك أكثر ما يبحث عنه الجمهور خلال الفترة الماضية، حيث أن محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي ينتظرون هذا اللقاء على أحر من الجمر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر، وهي على النحو التالي:-

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الكبير مدحت شلبي.

ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال ضبط المعلومات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ووفق المعلن، تنطلق صافرة الحكم معلنة بدء مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر الموسم الماضي، يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 جولات، وخسر 4 مباريات، بينما النادي الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في نحو 14 مباراة، وتعادل في 7 جولات، وتلقي الهزيمة في مباراتين.

أخر مواجهة جمعت الفريقين

وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما، حيث افتتح التسجيل النادي الأهلي مبكرا عن طريق المهاجم محمد شريف، وتعادل الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي، ثم أضاف الفارس الأبيض الهدف الثاني له عن طريق شيكابالا، ليعود المارد الأحمر سريعا مسجلا هدف التعادل عن طريق صلاح محسن، لاينتهي اللقاء بنتجة 2/2.