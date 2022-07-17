عاجل.. قرار وزاري يحسم سعر رغيف الخبز بعد زيادة أسعار الوقود



أصدر علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم ٢٢ وصادر بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٢، وموضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ونص القرار الصادر، اليوم، على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار وذلك فى ضوء صدور قرار معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٨١ لعام ٢٠٢٢ والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

وزير التموين: رغيف الخبز يباع للمواطن بخمسة قروش على بطاقة التموين والدولة ما زالت تتحمل فارق تكلفة تصنيع الخبز

ونص التوجية الوزاري علي قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

وأكد المصيلحي، علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

أسعار البنزين الجديدة

وبحسب القرار الجديد، فقد ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8 جنيهات للتر الواحد، وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه، والسولار والكيروسين إلى 7.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا لكل منهم، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

كما رفعت الحكومة سعر المازوت 400 جنيه للطن ليصل إلى 5 آلاف جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار.

تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات، وأفاد التقرير الوارد إليه أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتى اقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، كما أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الاضحى المبارك بالوزارة لم تتلقى اى شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.



متابعة محطات الوقود



وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين على توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة.

وأضاف التقرير الوارد إلى الوزير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية وكذا الإدارات التابعه لها ومفتشى التموين يقومون بالمرور الدوري لمتابعة الموقف علي الأرض منذ الصباح الباكر بكافة محطات الوقود بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود فى ضوء الأسعار الجديدة وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات، وأكد مديرى المديريات أن جميع انواع المحروقات متوفرة وآن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون آي تكدس أو زحام.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم هي الاخري بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود.

وأشار المتحدث الرسمى أن الدكتور على المصيلحى يتابع مع غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين الموقف على الأرض للاطمئنان على انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية، … إلخ، وكذلك متابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.

أسعار البنزين الجديدة



قررت لجنة التسعير التلقائي اليوم الأربعاء تحريك أسعار الوقود بقيمة ترواحت بين 50 و100 قرشللتر الواحد، وشملت هذه الزيادات أسعار السولار أول مرة منذ 3 سنوات لماذا كان هذا القرار؟

وكانت الحكومة ثبتت سعر السولار منذ أكتوبر 2019 الماضي وعلى مدار 11 اجتماعا متتاليا للجنة التسعير التلقائي للوقود تثبت الأسعار.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالأتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

معدل الزيادة في أسعار البنزين والسولار



ويبلغ معدل الزيادة في سعر بنزين 80 نحو 50 قرشا

ويبلغ معدل الزيادة ي لتر بنزين 92 نحو 50 قرشا

ويبلغ معدل الزيادة في سعر بنزين 95 جنيها واحدا.

ويبلغ معدل الزيادة في سعر السولار نحو 50 قرشا.



وتعد هذه هي الزيادة الأكبر في أسعار المحروقات منذ تحرير سعر الوقود في مصر، وإنشاء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تهدف إلى تسعير الوقود في السوق المحلي بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بشكل لا يحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.

علق عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، على ما تردد عن قيام بعض مخابز العيش الحر والمخابز الإفرنجي، برفع سعر الرغيف وخفض حجمه بعد زيادة أسعار المحروقات قائلًا إن الدولة متمثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في زيادة أسعار السولار بالنسبة للعيش المدعم، مؤكدا عدم تحريك سعر العيش المدعم.

وأضاف عطية حماد، أنه لم يصدر قرارا جديدا بالنسبة لأسعار العيش الحر.

وبين رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أصحاب المخابز ما زالوا يعملون وفق الأسعار الاسترشادية التي أعلنها وزير التموين من قبل، مناشدا أصحاب المخابز بعدم رفع أسعار الخبز حتى لا يتعرضون للعقوبة.

وأكد محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى ٣٠ الف مخبز لن يتأثر بقرار الحكومة بتحريك اسعار الوقود حيث تتحمل الدولة بشكل مستمر فرق اسعار السولار للمخابز وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن وذلك حرصا من الدولة على البعد الاجتماعى ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين.



واضاف امبابى أن الدولة لم تقوم بتحريك سعر السولار طوال ٣٠ شهرا نظرا للظروف الاقتصادية الناجمه عن التأثيرات الناتجه عن انتشار فيروس كورونا والذى اثر على كل الاقتصاديات العالمية والان بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانيه كان لا بد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ ٢١ مليون جنية يوميا وتتحمل الدولة ١٥٧ مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن.



وأشار رئيس تجارية الجيزة ان الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ اعتمدت سعر ٦٥ دولار للبرميل خام برنت وميزانية عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اعتمدت سعر ٨٠ دولار للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى ١٢٠ دولار حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير

واوضح امبابى أن التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبرت الدولة على تحريك اسعار الوقود حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة اثار التضخم العالمى

وفى مجال تأثير تحريك اسعار الوقود على تكلفة النقل أفاد امبابى إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود تتحول إلى قروش قليله بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السياره من أطنان البضائع وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدى إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط

وناشد رئيس غرفة الجيزة التجار والمنتجين والمصنعين عدم المبالغة في تحريك اسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادي وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبيه لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانيه

من جانبة،قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامه للمخابز، إن الزيادة الجديدة في أسعار السولار سترفع تكلفة إنتاج الخبز المدعم من مستوياته الحالية التى تتراوح بين ٦٠ إلى ٦٥ قرشا، ليصل إلى ٧٥ قرشا.

وكانت وزارة البترول أعلنت قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ بزيادة اسعار البنزين والسولار بقيمة تراوحت بين ٥٠ قرشا إلى ١ جنيه، متأثر بزيادة أسعار برميل النفط عالميًا إلى أعلي ١٠٠ دولار للبرميل، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.



