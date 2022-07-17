التفاضل والتكامل 2022 للثانوية العامة توزيع درجات المادة.. وهذه آراء الطلاب حول الامتحان

يضاعف العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، عمليات البحث عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، لمعرفة توزيع درجات التفاضل والتكامل 2022 لشعبة علمي رياضة، الذي أداه الطلاب اليوم الأحد باللجان،وذلك وفقًا للجدول المعلن مسبقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2022، اليوم الأحد الموافق 17/7/2022، الامتحان في الساعة 9 صباحًا واستمر لمدة ساعتين ورقيًا بنظام البابل شيت، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

التفاضل والتكامل 2022 توزيع درجات المادة

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وهي على النحو التالي:-

- امتحان التفاضل والتكامل 2022 مكون من 25 سؤالًا.

- الدرجة النهائية الكبرى 30 درجة.

- الدرجة النهائية الصغرى 15 درجة.

- 20 سؤالا لكل سؤال درجة، و5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

توزيع كتيبات المفاهيم التفاضل والتكامل 2022

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة الوزارة تواصلت مع جميع مسؤولي الغرف المحلية بالمحافظات، للتأكد من سير امتحانات التفاضل والتكامل 2022 والجيولوجيا والعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع الذي يؤديه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر، أن الامتحانات سارت خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات تعوق صفو العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان من وصول أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم اللجان في موعدها وتوزيعها على الطلاب.

وأكد المصدر، أنه تم ضبط الطلاب الذين قاموا بتصوير أوراق الأسئلة ونشرها على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الوقت الأصلي للامتحان، موضحًا أنه تم التحفظ على الأجهزة المستخدمة في التصوير، وسيتم تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الطلاب.

آراء الطلاب حول امتحان التفاضل والتكامل 2022

قال بعض طلاب وطالبات الثانوية العامة أن امتحان التفاضل والتكامل 2022 جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن الامتحان ليس سهلا وليس صعبا في المتناول.