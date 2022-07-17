سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 17-7-2022

في نهاية أول التعاملات المصرفية بعد أجازة عيد الأضحى استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.

أسعار الدينار الكويتى في البنوك



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم 61.16 جنيه للشراء مقابل 61.57 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لبداية التعاملات اليوم الأحد 17 يوليو الجاري للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ما زال سعر الدينار الكويتي يشهد استقرارًا في البنك الأهلي اليوم بنحو 58.79 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه لعمليات البيع، بناءً على ما نشره الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 61.45 جنيه للشراء، مقابل 61.64 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجلت آخر سعر للعملة الكويتية اليوم الأربعاء، في بنك مصر 59.91 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للعمليات البيع

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا ببنك الإسكندرية ليسجل 57.54 جنيه للشراء مقابل 61.44 جنيه لعمليات البيع.

واستقرت أسعار صرف الدولار فيالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في حين تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والإسترليني.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.81 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تراجعت أسعار "اليورو" 24 - 32 شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 18.84 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 18.86 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.18 جنيه للشراء، 19.29 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 18 - 22 جنيه شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.23 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع جنيه. وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.25 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع. والدينار الكويتي، تراجع 13 - 19 قرشا شراء وبيع ليسجل 58.79 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع.

والدرهم الاماراتي سجل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.44 جنيه للشراء، 22.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وتصدر الدينار الكويتي العملات الأكثر قيمة في العالم، أمام الدولار الأميركي الذي يعد أحد العملات الأكثر قيمة في العالم،وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

بشكل عام، تميل العملات الأكثر قيمة إلى أن تكون أقوى، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن العملات الضعيفة تفقد قيمتها على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن بعض العملات القوية، مثل الين الياباني (JPY)، أقل قيمة بسبب التضخم الذي حدث منذ عقود، لكن هناك عملات أخرى وأغلبهم من بُلدان عربية قيمتها تتفوق على الدولار الأميركي.

وحول الدينار الكويتي، فقد وصلت قيمة الدينار الكويتي الواحد لـ 3.30 دولار أميركي، وغالبًا ما يكون الدينار الكويتي (KWD) هو العملة الأكثر قيمة أمام الدولار الأميركي، حيث ساعد إنتاج النفط الكبير في زيادة ثروة الكويت ودعم قيمة الدينار الكويتي.

وعلى مر السنين، جمعت الكويت صندوق ثروة سيادي كبير، تدير هيئة الاستثمار الكويتية هذا الصندوق وتساعد على ضمان بقاء الكويت مزدهرة.

أما الدينار البحريني فيساوي 2.65 دولار أميركي، وتم ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي بقيمة أعلى قليلًا من الريال العماني.

وبالنسبة للريال العماني فهو يساوي 2.60 دولار أميركي، حيث ربطت عُمان عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وحافظ الريال العماني على قيمته مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية المشددة تاريخيًا والقيود المالية في عمان.

أما الدينار الأردني، فيساوي 1.41 دولار أميركي، حيث تم ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي بقيمة أعلى، وكانت الفكرة أن سعر الصرف المستقر من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأميركي في الأردن.

واستطاع الجنيه الإسترليني أن يصل إلى 1.34 دولار أميركي.

أخيرًا، اليورو الذي يساوي 1.01 دولار أميركي، وتعزز الدولار الأميركي بشكل عام مقابل اليورو في عامي 2020 و2021، و2022، وهذه القوة تجعل الواردات الأوروبية أقل تكلفة نسبيًا في الولايات المتحدة، لكن العملة الضعيفة ليست سيئة دائمًا، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الصادرات الأميركية أيضًا.

1 دينار كويتي = 3.30 دولار أميركي

غالبًا ما يكون الدينار الكويتي (KWD) هو العملة الأكثر قيمة أمام الدولار الأميركي، حيث ساعد إنتاج النفط الكبير في زيادة ثروة الكويت ودعم قيمة الدينار الكويتي.

وعلى مر السنين، جمعت الكويت صندوق ثروة سيادي كبير، تدير هيئة الاستثمار الكويتية هذا الصندوق وتساعد على ضمان بقاء الكويت مزدهرة.

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 2.65 دولار أميركي

تم ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي بقيمة أعلى قليلًا من الريال العماني.

وظل المتوسط السنوي للدينار البحريني قريبًا من سعر الصرف الحالي منذ عام 2011، على الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثته أسعار النفط المنخفضة على اقتصاد البحرين، لكن كان معدل التضخم في البحرين متواضعا ومستقرا نسبيا.

الريال العماني

1 ريال عماني = 2.60 دولار أميركي

ربطت عُمان عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وحافظ الريال العماني على قيمته مقابل الدولار بسبب السياسة النقدية المشددة تاريخيًا والقيود المالية في عمان.

وقام صناع السياسة العمانيون عمومًا بتقييد المعروض النقدي لحماية البلاد من الحرب والصراع في الشرق الأوسط.

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 1.41 دولار أميركي

تم ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي بقيمة أعلى، وكانت الفكرة أن سعر الصرف المستقر من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمار الأميركي في الأردن.

يمكن لأي دولة ربط عملتها بالدولار بأي قيمة، ومع ذلك يجب أن تحافظ العملة على قيمتها بالنسبة إلى الدولار الأميركي للحفاظ على سعر الصرف.

ونجح الأردن في فعل ذلك خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

الجنيه البريطاني

1 جنيه إسترليني = 1.34 دولار أميركي

واكب صانعو السياسة في بنك إنكلترا (BOE) بشكل عام التطورات في البلدان الأخرى على مدى العقود العديدة الماضية، وحافظوا على قيمة الجنيه الإسترليني أكثر من الدولار الأميركي.

كان الجنيه البريطاني (GBP) أكثر قيمة من الدولار الأميركي في أغلب السنوات، لكنه انخفض خلال معظم القرن العشرين، لكن انعكس هذا الانخفاض خلال الثمانينيات، واستعاد الجنيه البريطاني عادته القديمة أمام الدولار الأميركي.

دولار جزر كايمان

1 دولار جزر كايمان = 1.20 دولار أميركي

تم ربط دولار جزر كايمان (KYD) عبر سعر ثابت عند 1.20 دولار أميركي في السبعينيات.

قد يكون من الصعب الحفاظ على سعر صرف العملة، عندما تكون الظروف الاقتصادية المحلية سيئة وترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة.

لكن ساعد وضع جزر كايمان كملاذ ضريبي عالمي في دعم قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي.

اليورو

1 يورو = 1.13 دولار أميركي

اعتبارًا من نوفمبر 2021، كان سعر صرف اليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD) نحو 1 يورو مقابل 1.13 دولار.

تعزز الدولار الأميركي بشكل عام مقابل اليورو في عامي 2020 و2021.

هذه القوة تجعل الواردات الأوروبية أقل تكلفة نسبيًا في الولايات المتحدة، لكن العملة الضعيفة ليست سيئة دائمًا، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الصادرات الأميركية أيضًا.

يتمتع البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي يضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو باستقلالية أكبر عن الحكومات الوطنية مقارنة بمعظم البنوك المركزية الأخرى، نظرًا لأنه يشرف على السياسة النقدية للقارة بأكملها.

ويساعد هذا الاستقلال في الحفاظ على قوة اليورو، لكنه ساهم أيضًا في أزمة الديون السيادية الأوروبية، حيث وجدت بعض البلدان الفردية مثل اليونان وإيطاليا، صعوبات في سن سياسات محددة للمساعدة في تحفيز اقتصاداتها.

