ارتفاع أسعار وجبات ماكدونالدز 50% في 2022.. اعرفي ازاي تعملي "البيج تيستي" في البيت

ارتفاع أسعار ماكدونالدز

ارتفاع أسعار ماكدونالدز | جائحة غلاء الأسعار تجتاح ماكدونالدز، حيث ارتفعت جميع أسعار الوجبات والسندوتشات مرة أخرى عقب الزيادة التي قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة في تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، ووصلت الزيادة إلى نسبة 50% في الأسعار وتخطت الـ40 جنيها في الوجبة.

زيادة 40 جنيها في الشير بوكس و60 جنيها في الجراند تشيكين

ارتفع سعر وجبة الشير بوكس حتى 40 جنيها، ليصبح بـ 165 جنيها بدلا من 123 جنيها، بينما سجل سعر جراند شير بوكس زيادة بنحو 60 جنيها ليسجل 235 جنيها، بدلًا من 176 جنيها.

وسجلت سعر وجبة البيج ماك الوسط 78 جنيها، بدلا من 52 جنيها، بزيادة 26 جنيها، بينما زاد سعر وجبة بيج ماك كبير، ليسجل 88 جنيها، بدلًا من 59 جنيها، بزيادة 29 جنيها.

أسعار ماكدونالدز الجديدة 2022

وزاد سعر وجبة بيج تيستي الوسط، بنحو 30 جنيها، ليصل إلى 123 جنيها مقابل 92 جنيها، وسجل سعر وجبة بيج تيستي الكبيرة، نحو 133 جنيها، بدلًا من 99 جنيها، بزيادة 34 جنيها، وسجل سعر وجبة دوبل بيج تاستي الكبيرة 149 جنيها، بدلًا من127 جنيها، بزيادة 22 جنيها.

وارتفع سعر ساندوتش دوبل بيج تيستي ليسجل 103 جنيهات، بدلًا من 90 جنيها، وسجل سعر ساندوتش بيج تيستي 88 بدلًا من 68 جنيها.

زيادة أسعار ماكدونالدز

وبالنسبة لأسعار المياه والمشروبات؛ زاد سعر المياه المعدنية الصغير 21 بدلا من 8 جنيهات، وزادت أسعار المياه الغازية لتسجل 30 جنيها بدلا من 18 جنيها، وسعر الميلك شيك بـ 45 جنيها بدلًا من 24 جنيها، وسجل سعر آيس كريم صنداي 25 جنيها بدلًا من 15 جنيها.

ازاي تعملي البيج تيستي في المنزل

وبعد ارتفاع أسعار وجبات وسندويشات ماكدونالدز، سنعرفك سيدتي على ازاي تعملي البيج تيستي في المنزل، من أجل توفير المال، إليك الطريقة والخطوات:-

مقادير سندوتش بيج تاستي

- لعمل البرجر:-

كيلو لحمة مفرومة بنسبة دهون ٢٠٪‏.

كوب فول صويا مجروش.

ملعقة كبيرة نكهة تدخين بودر أو يستخدم سائل التدخين.

ملح.

حبوب فلفل أسود.

كوب نشارة خشب.

زيت.

سائل التدخين.

نصف لتر ماء.

ربع كوب صويا صوص خفيف.

- لعمل صوص بيج تاستي

كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة مسطردة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة نكهة تدخين بودر.

ملح وفلفل أسود.

- مكونات إضافية

خس كابوتشا جوليان.

طماطم شرائح.

بصل أبيض حلقات.

جبنة برجر شرائح.

عيش كايزر.

طريقة تحضير سندوتش البيج تيستي

لعمل سائل التدخين:

يتم إشعال نشارة الخشب حتى تحترق ومن ثم تطفى بالماء وتضاف الصويا صوص.

يترك السائل ليله حتى تتركز النكهه ومن ثم يصفى أو يرشح بشاش نظيف أو بثلاث طبقات من ورق المطبخ.

يترك السائل المصفى لحين الإستخدام

لعمل البرجر:

تنقع الصويا المجروشة في الماء حتى تطرى ومن ثم تعصر من الماء تمامًا وتضاف على اللحمة المفرومة.

يجرش الفلفل الأسود الحب وتضاف كمية حسب الرغبه على اللحمة المفرومة.

يضاف الملح ويعجن الخليط عجن خفيف حتى تمتزج كل المكونات.

في حالة توفر بودر نكهة التدخين يضاف منه كميه على الخليط.

يشكل البرجر بحجم اكبر من الكايزر قليلًا.

يشوى البرجر في طاسة مدهونة بالزيت أو على الشوايه وأثناء الطهي يضاف سائل التدخين في حالة استخدامة على البرجر حتى يتشربه البرجر تمامًا.

يرفع البرجر من على النار ويترك ليرتاح.

لعمل صوص بيج تاستي:

تخلط جميع المكونات وتقلب معًا.

يضاف بودر التدخين في حالة توفره أو يضاف ٢ ملعقة كبيرة من سائل التدخين.

لتجميع الساندوتش:

يدهن الكايزر بصوص البيج تيستي ومن ثم يضاف الخس.

تضاف الجبنة وفوقها البرجر ومن ثم شرائح الطماطم ومن فوقها البصل.

يقدم ساندوتش بيج تاستي مع الصودا والبطاطس.