هذا آخر موعد للتقديم.. تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي

يرغب جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في معرفة الأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي، عقب نجاحهم في الشهادة الإعدادية.

وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن التقديم للصف الأول الثانوي بالنسبة للناجحين في الشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل 2022-2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية تفاصيل التقديم للصف الأول الثانوي، وأبرز الأوراق المطلوبة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان لها:

التقديم للصف الأول الثانوي

على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في التقديم للصف الأول الثانوي، الدخول على موقع التنسيق للثانوي العام الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم الفني، حيث بدأ التقديم من منتصف يوليو الجاري، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

وهناك بعض الأوراق التي يجب تحضيرها من أجل التقديم للصف الأول الثانوي أبرزها ما يلي:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم للصف الأول الثانوي مكتوب عليها اسمه.

شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.

وعلى الطالب عند التقديم على الموقع الإلكتروني للتسجيل في الصف الأول الثانوي معرفة كود الطالب، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1 - يدخل الطالب على هذا الرابط وبعدها يتم إدخال الرقم القومي الخاص به، حيث يكتب الطالب البيانات والمحافظة التابع لها، وتحديدا إذا كان ذكرا أو أنثى ثم الضغط على كلمة استعلام ليظهر لك كود الطالب.

وبعدها يتم استخدام الكود في تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية فبعد كتابة الكود تظهر لك تفاصيل الملف الشخصي التي تحتوي على بعض البيانات، وهي اسم الطالب، وآخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية، كما تجد خيار «الدخول إلى التنسيق» لتسجل ما تريده.