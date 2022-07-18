أسعار الدولار اليوم الاثنين 18-7-2022 في البنوك

استقرت أسعار الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 18-7-2022 في البنوك العاملة في مصر، حيثسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.81 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.76 جنيه للشراء

18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

18.78 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

18.74 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

18.794 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.79 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

18.77 جنيه للشراء

و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

18.73 جنيه للشراء

و18.81 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم



كما استقرت أسعار العملات اليومبالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، مع انقضاء إجازة عيد الأضحى حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 18.84 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 18.86 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.18 جنيه للشراء، 19.29 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 18 - 22 جنيه شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.23 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع جنيه. وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.25 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع. والدينار الكويتي، تراجع 13 - 19 قرشا شراء وبيع ليسجل 58.79 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي سجل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم





ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.96 للشراء، 19.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.44 جنيه للشراء، 22.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم





استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

اسعار الدولار عالميا



استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين الجمعة 15 يوليو تموز، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 متجاوزًا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في 4 عقود.

وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال كريستوفر وولر رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي وجيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، على الرغم من أرقام التضخم.

واستقر اليورو عند 1.0026 دولار، بعد هبوطه عن نقطة التعادل مع الدولار أمس الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها.

واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار ويبدو في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار بعد أن أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام.