أسعارالدواجن اليوم الاثنين 18-7-2022 في السوق المحلي

تواصل أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 يوليو 2022 استقرارها في الأسواق، وشهدت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي حالة من الركود، حيث انشغل المواطنين بشراء اللحوم والأضاحي، ومتوقع أن تنخفض اسعار الدواجن الأيام المقبلة، حيث تراوحت أسعار الدجاج البلدى حول 50 و53 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



أسعار الدواجن البيضاء



وصعدت أسعار الدواجن البيضاء إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الرومى والبانية اليوم



ودارت أسعار الرومى اليوم حول 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البيض:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.

إنتاج مصر من البيض

وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم



واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 و65 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و9 جنيهات، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

استراتيجية قطاع الثروة الداجنة

ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، حسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن، وسجل كيلو الأوراك 40 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه، بينما ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا.



قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاكتفاء الذاتي يعني أن المواطن البسيط يمكنه الوصول إلى السلعة بأسعار مناسبة نوعا ما في هذه الظروف.



وأضاف فهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم السبت، أن مصر تمر بظروف محدودية شديدة جدا في الأرض الزراعية بسبب موقعها الجغرافي، لأنها موجودة في منطقة جافة وكميات الأمطار ضعيفة ولا تكفي للزراعة أو لأي نشاط.



وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار الثروة الداجنة ومنتجات الفاكهة والخضروات في متناول المواطن، مشددًا على أن الدولة المصرية دشنت مشروعات محطات التحلية من أجل إيجاد مصادر لإنتاج المياه التي يمكن استخدامها في الزراعة، حيث أن الدولة المصرية شهدت مشروعات قومية زراعية مهمة في الفترة الأخيرة مثل توشكى الخير ومستقبل مصر ومجمع الإنتاج الحيواني، وكلها مشروعات ضخمة، حيث تمثل آلاف الأفدنة المزروعة للأجيال المقبلة.



وشدد محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة المصرية دشنت مشروعات قومية تكلفتها مليارات الجنيهات في ملف الأمن الغذائي، مشيدًا في الوقت ذاته بالمشروعات القومية في الطرق والكباري لتسهيل الحركة، حيث أن طريق الضبعة على سبيل المثال، استطاع إضافة أكثر من 400 ألف فدان منزرعة حاليا.

مطالبات مربي الدواجن

وطالب مربي الدواجن بضرورة التوسع فى زراعة محصولى الذرة الصفراء وفول الصويا لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثير من صغار المربين بالاستمرار فى الإنتاج.