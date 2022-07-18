أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18-7-2022 في الأسواق

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في الأسواق اليوم الاثنين 18-7-2022، ليسجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.



أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.



استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

استمرت المجمعات الاستهلاكية طبقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى الثالث من أيام العيد وعادت لمواعيدها الطبيعية بعد انتهاء انتهاء أجازة العيد، وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنية للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنية، والضأن المبرد 135 جنية.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

و أكد الدكتور سعيد الدسوقى، مدير التسويق بوزارة الزراعة، أن أسطول السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والبالغة 14 سيارة سوف تجوب محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات، حمولة الواحدة منها من 2 طن إلي 2.5 طن من اللحوم البلدية بسعر 135 جنيهًا للكندوز البقرى، و125 جنيها للضاني.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى منافذ وزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيهًا للكيلو الكندوز البلدى، و125 جنيهًا للضأن.

وتأرجح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 160 إلي 180 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو.

كما تتراوح أسعار كيلو اللحم الضأن بين 150 جنيها إلي 180 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن

تواصل أسعار الدواجن استقرارها في الأسواق، وشهدت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي حالة من الركود، حيث انشغل المواطنين بشراء اللحوم والأضاحي، ومتوقع أن تنخفض اسعار الدواجن الأيام المقبلة، حيث تراوحت أسعار الدجاج البلدى حول 50 و53 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



أسعار الدواجن البيضاء

وصعدت أسعار الدواجن البيضاء إلى 36 و38 جنيهًا للكيلو، حسب المنطقة، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار الرومى والبانية اليوم

ودارت أسعار الرومى اليوم حول 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا – باختلاف المنطقة، وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

أسعار البيض:



وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي 75 جنيها.