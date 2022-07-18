ذروة الموجة الحارة غدا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس الآن

يبحث عدد كبير من القراء عن حالة الطقس الأن في العديد من المحافظات، ويقومون بالبحث والإطلاع عن طريق محركات جوجل، لمعرفة النشرات الجوية التي توفرها الأرصاد يوميا للموطنين؛ حيث حالة الطقس الأن ودرجات الحرارة أيضا.

وتقدم بوابة «الفجر» الإلكترونية للمتابعين الكرام تفاصيل حالة الطقس الأن ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الآن

وننشر لكم حالة الطقس الأن، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، الصادر اليوم الاثنين الموافق 18-7-2022، معلنة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، أما ليلا فيكون الطقس رطب ومعتدل.

حالة الطقس اليوم في الوجه البحري

وعن حالة الطقس اليوم في الوجه البحري، تبين أن البلاد يسودها ارتفاع في درجات الحرارة ويكون طفيف، مع استقرار في حالة الطقس ليلا.

حالة الطقس الآن على جنوب البلاد

بينما يكون الطقس الأن في جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لما أكدته الرصاد لجوية في بيانها اليوم.

حالة الطقس الآن في السوحل الشمالية

فيما يسود اليوم طقس حار على السواحل الشمالية ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية ونسبة الرطوبة اليوم

1- تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

2- يشهد الطقس اليوم ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

3- نسبة الرطوبة تأتي بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

4- وجود نشاط رياح على السواحل الغربية تعمل علي رفع الأمواج نسبيا تصل إلى 1.5متر علي سواحل مطروح والسلوم مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

شبورة مائية خفيفة

ومن جهتها، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك تكون للشبورة المائية الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية خفيفة تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس في الصباح الباكر، ولا تؤثر على حركة المرور.



الأرصاد الجوية توجه تحذيرا عاجلا ومهما للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ليوم الاثنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا لضربات الشمس، كما نصحت بتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل، بجانب اصطحاب غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع ارتداء ملابس قطنية بيضاء فاتحة اللون في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس.

ذروة الموجة الحارة

ومع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، من المنتظر أن تصل ذروة الموجة الحارة غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة وتسجل على القاهرة 39 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه تصل درجات الحرارة المحسوسة في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 درجة مئوية وجنوب سيناء 41 درجة.

بينما تتراجع درجات الحرارة لتسجل 35 درجة على القاهرة والمحسوسة تكون 37 يوم الخميس، وفقا لما قالته الأرصاد الجوية في بيانها اليوم.

ووفقا لما قالته هيئة الأرصاد الجوية، تبين أن نسب الرطوبة خلال فترات النهار تزيد في شهري يوليو وأغسطس في فترات النهار بين ٢٥-٣٠٪.

كما ن نسبة الرطوبة في فترات الليل تزيد بين ٧٥-٨٥٪.

بينما نسبة الرطوبة في المناطق المطلة على سواحل البحر المتوسط تكون فيها أعلى من القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب البلاد، ونسب الرطوبة بترفع درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات.



درجات الحرارة اليوم الاثنين

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين في معظم محافظات الجمهورية، وإليكم البيان التالي:

درجات حرارة الطقس في القاهرة اليوم العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة

درجات حرارة الطقس في الإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

درجات حرارة الطقس في مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

درجات حرارة الطقس في سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة

درجات حرارة الطقس في جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41.

درجات حرارة الطقس في شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات حرارة الطقس في جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42.