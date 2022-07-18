عاجل.. سعر الدولار يرتفع فى البنوك بعد انتهاء إجازة العيد

حققت أسعار الدولار في البنوك المصرية قفزات سعرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد عودة البنك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث تزامنت تلك الارتفاعات مع قوة الدولار عالميا أمام عملات الأسواق الناشئة.



وارتفع سعر الدولار في متوسط تعاملات البنوك اليوم اليوم بقيمة تراوحت بين ٢ إلى ٣ قروش.

وجاء الارتفاعات بعد أيام من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء إجازة عيد الأضحى.

وارتفع سعر الدولار في البنك الاهلي ومصر إلى مستويات ١٨.٨٥ جنيه للشراء، و١٨.٩١ جنيه للبيع.

وسجل زيادة في البنك التجاري الدولي إلى مستويات ١٨.٨٧ جنيه للشراء، و١٨.٩٣ جنيه للبيع، كما ارتفع في بنك القاهرة الي١٨.٨٦ جنيه للشراء، و١٨.٩٣ جنيه للبيع، وارتفع في بنك البركة وبنك قناة السويس إلى ١٨.٨١ جنيه للشراء، و١٨.٩١ جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار عالميا، ارتفاعا مع توقعات رفع الفيدرالي سعر الفائدة، ليسجل مؤشر الدولار نموا إلى ١٠٧.٥ نقطة قبل ان يتراجع إلى ٠.٦٣%.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الليرة إلى أعلى مستوياته في ٧ شهور ليصل إلى ١٧.٥ ليرة، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار ٠.٦٦% الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني امام الدولار ١.٠٥%.

سعر الدولار خلال بداية التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 18-7-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.83 للشراء، 18.89 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.81 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.82 جنيه للشراء، 18.90 جنيه للبيع، وكان سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



18.82 جنيه للشراء.



18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



18.83 جنيه للشراء.



18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



18.83 جنيه للشراء.



18.89 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.81 جنيه للشراء.



18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



18.85 جنيه للشراء.



18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.86 جنيه للشراء.



18.91 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم



سعر اليورو الأوروبى اليوم





ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.96 للشراء، 19.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.44 جنيه للشراء، 22.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم





استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.93 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار اليورو عالميا





تراجع سعر اليورو أمام العملات العربية بعد أن فقد أمام الدولار أكثر من 11 % مسجلًا أقل مستوي في 20 عام، مع حالة القلق من إمدادت الطاقة وتوقعات بحدوث ركود وارتفاع التضخم وقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة للسيطرة على ذلك الارتفاع ولذلك نوضح فيما يلى سعر اليورو مقابل العملات العربية بناء على السعر العالمي خاصة مع استمرار الأجازة بالقطاع المصرفي في الدول العربية في رابع أيام عيد الأضحي المبارك.