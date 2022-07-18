درجات الحرارة المتوقعة اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. وتفاصيل نسبة الرطوبة

تستعرض بوابة «الفجر» الإلكترونية لمتابعيها الكرام، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 18 من يوليو لعام 2022، حيث يسود ارتفاع في درجات الحرارة درجة أو اثنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة

درجات الحرارة في مطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة

درجات الحرارة في قنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة

درجات الحرارة في أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة



درجات الحرارة اليوم تتراوح من 2:1 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1: 2 درجة.

يسود البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، حيث طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء غدا

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء غدا في السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء غدا في جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء غدا في شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء غدا في جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في جنوب سيناء العظمى 41 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء في جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس



درجات الحرارة المتوقعة الخميس في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 37.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس في السواحل الشمالية العظمى 30 والمحسوسة 33.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس في جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس في شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس في جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 37.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة في جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

درجات الحرارة المتوقعة السبت في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة السبت في السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34.

درجات الحرارة المتوقعة السبت في جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة السبت في شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة السبت في جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام ننشر لكم في السطور التالية متوسط نسبة الرطوبة خلال الأسبوع الجاري، وإليكم التفاصيل

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري 80-85 العظمى ليلا والصغرى 30-40 نهارًا.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في السواحل الشمالية 85-95 العظمى ليلا والصغرى 55-65 نهارًا.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في جنوب سيناء 50-60 العظمى ليلا والصغرى 30-35 نهارًا.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في شمال الصعيد 45-50 ليلا والصغرى 20-25 نهارًا.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في جنوب الصعيد 25-30 ليلا والصغرى 10-15 نهارًا.

تفاصيل حالة الطقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع