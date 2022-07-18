7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يونيه الماضى





استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.



تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و514 شهادة جمركية خلال يونيه الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».



أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية بلغت مليارًا و850 مليونًا و455 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و909 ملايين و899 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و247 مليونًا و872 ألف جنيه.



أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 7898 بيانًا جمركيًا خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»؛ بقيمة إجمالية 17 مليارًا و147 مليونًا و294 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 876 ألف جنيه.



أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية في يونيه الماضى بلغت 7 مليارات و31 مليون جنيه.