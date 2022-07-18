انخفاض كبير في أسعار الذهب.. الجرام يفقد 12 جنيها

تراجعت اسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم تراجعا بنحو 12 جنيهات، رغم عودة الارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، إذ تقترب أونصة الذهب من تسجيل مستويات 1723 دولار مقابل 1705 دولار.



ويرجع السبب وراء ذلك الانخفاض إلى عوامل العرض والطلب في السوق المصري، مع توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر جرام عيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 840 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1120جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها.





اسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم





عيار 21 يسجل 992 جنيه للجرام.

عيار 24: 1133.75 جنيها.

عيار 18: 850.25 جنيها.

الجنيه الذهب 7936 جنيها.



أسعار الذهب عالميا





تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الجمعة 15 يوليو تموز، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر نحو 6% هذا الأسبوع متجهة إلى 7 خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 840.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين نحو 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ارتفاع الدولار إلى اعلى مستوى



استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين الجمعة 15 يوليو تموز، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 متجاوزًا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة.

وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في 4 عقود.

الذهب الروسي تحت تأثير الحرب

على صعيد أخر قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، إنه لا يجب أن يكون هناك شك في التزامهم بفرض عقوبات على روسيا، رغم التوتر الشديد المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وقال جوسيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا.



ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل بحث حزمة جديدة من العقوبات، لحظر صادرات الذهب الروسية من التكتل، وتعزيز تطبيق الإجراءات العقابية الحالية.



إلا أن تأثير العقوبات الروسية المفروضة حاليا على الاتحاد الأوروبي، طغى عند بدء الاجتماع.

ومن جانبه، نفى بوريل بشكل قاطع وجود أي طلبات من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتراجع عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة.