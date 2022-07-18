ايرادات فيلم كيرة والجن تحقق أرقامًا قياسية غير متوقعة تجعله في الصدارة

ايرادات فيلم كيرة والجن|يعتلي هذا الوسم قائمة تريند جوجل Google Trend في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تحقيقه أرقامًا قياسية غير متوقعة.

وتصدر فيلم كيرة والجن ايرادات دور العرض، حيث نجح في كسر حاجز الإيرادات المتوقعة في موسم عيد الأضحى المبارك 2022، بتحقيق ما يقرب من 2 مليون و159 ألف جنيه أمس فقط.

ويبحث العديد من المشاهدين ومحبين السينما المصرية عن ايرادات فيلم كيرة والجن، وذلك عقب تحقيقه نجاحا مبهرا منذ طرحه في دور العرض.

ايرادات فيلم كيرة والجن

حققت ايرادات فيلم كيرة والجن أرقامًا قياسية مبهرة وغير متوقعة على الإطلاق ويواصل فيلم كيرة والجن تسجيل أرقامًا قياسية جديدة على مستوى الإيرادات، ومن المتوقع أن تتخطى إيراداته حاجز الـ100 مليون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المخرج مروان حامد وكيرة والجن

وتمكن المخرج مروان حامد من خلق صورة مختلفة، من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، لرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ابطال فيلم كيرة والجن

وفيلم كيرة والجن من إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، فضلًا عن بعض الفنانين الأجانب.

أفلام أخري بموسم عيد الأضحى 2022 تنافس كيرة والجن

ويُعد موسم عيد الأضحى 2022 من المواسم الهامة للسينما، ويُعرض أيضا في الموسم الحالي فيلم «بحبك» بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتى، ومدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسني، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، ومحمد سلام، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.