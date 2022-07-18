خال الصيدلي المقتول بالسعودية: انتهينا من تصاريح الدفن ويتبقى حجز الطائرة

حالة من الترقب والانتظار واللحظات العصيبة تعيشها أسرة الصيدلي أحمد حاتم المقتول بطلقات نارية على يد سيدة بالسعودية الأسبوع الماضي لانتهاء تصاريح خروج جثمان الطبيب من السعودية وانتهاء الإجراءات القانونية.

وقال الحاج عبد النبي عبد العال محروس خال الصيدلي، إن الأسرة استطاعت من إنهاء تصاريح الدفن وذلك بالتعاون والتنسيق مع القنصلية المصرية بالسعودية غير إن الحجز على إحدى الطائرات يتطلب مزيد من الإجراءات وهذا ما يعطل نقل جثمان الفقيد ابن شقيقتي من السعودية إلى القاهرة.

موعد وصول الجثمان مجهول

كما أوضح خال الصيدلي أحمد حاتم المقتول على يد سيدة بالسعودية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات المرتبطة بالدفن بقرية كفر دنشواي ولكن لم نعرف تمامًا موعد وصول الجثمان إلى مصر لكن شغالين على آخر الإجراءات المطلوبة، وحتى هذه اللحظة ما زال جثمان الفقيد في المستشفى بالسعودية.

تفاصيل إنهاء حياة شاب مصري على يد سيدة

وتعود أحداث قصة الصيدلي أحمد حاتم أنه كان يعمل صيدلي بإحدى الصيدليات بالسعودية ورفض إعطاء سيدة دواء مضاد حيوي دون روشتة ملتزما بتعليمات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، وعقب رفض الصيدلي طلب السيدة قامت بإطلاق رصاصتين من سلاحها على ظهره ووقع قتيلا وذلك يوم الثلاثاء الماضي، فيما أعلنت السلطات السعودية في وقت لاحق أنه تم القبض على السيدة التى تسببت فى هذه الواقعة.

صيادلة المنوفية تنعى الصيدلي المصري المقتول على يد سيدة

دوكانت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية تحت رئاسة الدكتور مصطفى سلام، قد أصدرت بيان عقب الحادثة، نعت فيه الصيدلي "أحمد حاتم" 34 عامًا، من مركز الشهداء، والذي قتل قبل ساعات على يد سيدة أثناء عمله في صيدلية في المملكة العربية السعودية.

وجاء البيان كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى.. ينعى مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة #شهيد_لقمة_العيش، المغفور له بإذن الله الصيدلي / #أحمد_حاتم إبن مركز الشهداء، والذي وافته المنية اليوم #بالمملكة_العربية_السعودية

إثر حادث أليم مروع ومقتله على يد سيدة سعودية أثناء تأدية عمله".