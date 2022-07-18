364.6 مليار جنيه صافى قيمة الدخل الزراعى فى مصر عام 2019/2020



بلغ صافى قيمة الدخل الزراعى 364.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 346.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 5.1%، وهو ما يمثل 5.4% من الناتج الإجمالي المحلى والذى يبلغ قيمته 6772.8 مليار جنيه.

وقالت بيانات الإنتاج الزراعى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الإنتاج النباتى 321.8 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 286.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 12.4%، وتمثل نسبته 54% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعى، كما بلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 210.5 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 187.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 12.5% وتمثل نسبته 35.4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الإنتاج السمكى بلغت نحو 62.9 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 61.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 2.9%، وتمثل نسبتها 10.6% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعى، وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الزراعى 38.8% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعى عام 2019/2020، حيث بلغت قيمتها 230.8 مليار جنيه مقابل 187.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 22.9%، كما بلغ صافى قيمة الدخل من إنتاج الصوب 435 مليون جنيه عام 2019/2020، مقابل 343.7 مليون جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 26.6%.



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اقتراب صادرات مصر الزراعية من 4 ملايين طن لأول مرة هذا العام رغم الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا التي تجتاح العالم نتيجة سعي مصر إلى فتح أسواق جديدة لجميع المنتجات الزراعية في جميع دول العالم، حيث تصدر مصر أكثر منتجات زراعية لأكثر من 150 دولة عربية وأجنبية.

وكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 3 ملايين و996 ألفا و889 طنا خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى شهر يوليو الجاري لأكثر من 150 دولة عريية وأجنبية.

وجاءت الموالح في المركز الأول تليها البطاطس في المركز الثاني ثم البصل الطازج في المركز الثالث والعنب في المركز الرابع وجاءت الزيادة في الصادرات هذا العام رغم الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتشديد على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتشديد في إجراءات التصدير.

وقال التقرير إن صادرات الموالح جاءت في المركز الأول وبلغت مليونا و588 ألفا و763 طنا من إجمالي الصادرات الزراعية، بينما جاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بعد الموالح، وبلغت 827 ألفا و215 طنا من إجمالي الصادرات الزراعية، وجاء البصل الطازج في المركز الثالث للصادرات بما قيمته 215 ألفا و227 طنا من إجمالي الصادرات الزراعية، والعنب في المركز الرابع بما قيمته 103 آلاف و588 طنا من إجمالي الصادرات الزراعية، تليها صادرات الطماطم الطازجة بما قيمته 32 ألفا و144 طنا من إجمالي الصادرات الزراعية.

وأضاف التقرير أن صادرات البطاطا جاءت في المركز السادس، حيث بلغت 40 ألفا و84 طنا تليها الفراولة الطازجة بصادرات بلغت 19 ألفا و25 طنا، ثم الفاصوليا الطازجة والجوافة بما قيمته 81 ألفا و54 طنا، يليها الثوم الطازج بما قيمته 20 ألفا و181 طنا من إجمالي الصادرات، وبلغت صادرات الجوافة ما قيمته 7الاف و15طنا من إجمالي الصادرات، كما بلغت صادرات البطيخ 7 آلاف و556طنا، بينما بلغت صادرات المانجو 694 طنا نتيجة بداية موسم حصاد المحصول.

وأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 2.156 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو، من الموسم التصديري 2021 - 2022 مقابل 1.972 مليار دولار خلال الفترة ذاتها لموسم 2020 - 2021.

وأوضح المجلس في تقريره الشهري اليوم الأربعاء، تراجع الكميات المصدرة بشكل طفيف بنسبة 2.6% خلال 9 أشهر من الموسم التصديري الحالي (2021 - 2022) لتسجل 3.549 مليون طن مقابل 3.645 مليون طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأضاف أن الدول العربية استحوذت على 37% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 9 أشهر من موسم (2021 - 2022) بنحو 797 مليون دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.487 مليون طن.

وأشار إلى أن الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة بلغت نحو 918 ألف طن بقيمة 541 مليون دولار مستحوذة على 25% من إجمالي قيمة الصادرات و26% من الكميات.

ولفت إلى أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 479 مليون دولار من خلال تصدير 656 ألف طن مستحوذة على 18% من إجمالي الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات.

وتابع أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا بلغت نحو 280 مليون دولار خلال الفترة من (سبتمبر 2021 - مايو 2022) من خلال تصدير 417 ألف طن، كما صدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 26 مليون دولار من خلال 42 ألف طن، ولدول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا نحو 29 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار.

وكشف أنه تم تصدير 1.518 مليون طن موالح خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 759 مليون دولار لتستحوذ صادرات الموالح على 43% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) ومستحوذة على 35% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 21% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 763 ألف طن، وعلى 15% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 321 مليون دولار، كما صدرت مصر من البصل الطازج نحو 244 ألف طن مستحوذة على 7% من الكميات المصدرة، بقيمة 72 مليون دولار مستحوذة على 3% من القيمة.

وسيطرت صادرات الفاصوليا الجافة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 109 آلاف طن بقيمة 108 ملايين دولار مستحوذة على 5% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، واستحوذت صادرات الطماطم الطازجة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 98 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار مستحوذة على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات البطاطا الحلوة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 95 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، كما بلغت صادرات مصر من الرمان الطازج نحو 81 ألف طن بقيمة 59 مليون دولار، ومن فول سوداني نحو 59 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار، والفراولة الطازجة نحو 44 ألف طن بقيمة 106 ملايين دولار.

وسجلت قيمة صادرات التمور الطازجة أو نصف الجافة نحو 50 مليون دولار لتصدير 42 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 77 مليون دولار لتصدير 38 ألف طن، كما استحوذ العسقلان الطازج (البصل الأخضر) على 1% من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) بقيمة 50 مليون دولار من خلال تصدير 36 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من الفول العريض نحو 19 مليون دولار لتصدير 29 ألف طن لتستحوذ على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022)، وبلغت صادرات مصر من العنب الطازج نحو 29 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات مصر من الخس الطازج نحو 20 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن، وباقي الأصناف الأخرى نحو 337 ألف طن بقيمة 292 مليون دولار، لتسيطر على 9% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و14% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، أشار التقرير إلى أن روسيا الاتحادية تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 681 ألف طن بقيمة 342 مليون دولار، لتستحوذ على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و16% من القيمة.

وسيطرت المملكة العربية السعودية على 14% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) بنحو 514 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 257 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 237 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار، وإلى هولندا نحو 202 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة و6% من القيمة، وإلى المملكة المتحدة نحو 130 ألف طن بقيمة 127 مليون دولار.

واحتلت سوريا المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 111 ألف طن بقيمة 71 مليون دولار، تليها بنجلاديش بنحو 105 آلاف طن بقيمة 64 مليون دولار.

واحتلت اليونان المركز الثامن بنحو 97 ألف طن بقيمة 42 مليون دولار، وتليها ليبيا بنحو 92 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، ثم الهند بنحو 90 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار، وفي المركز الحادي عشر "إيطاليا" بنحو 89 ألف طن بقيمة 85 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الكويت بلغت خلال الفترة السابق ذكرها نحو 39 مليون دولار من خلال تصدير 79 ألف طن لها، وإلى لبنان نحو 32 مليون دولار من خلال تصدير78 ألف طن لها، ولسلطنة عمان نحو 34 مليون دولار لتصدير 71 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى العراق نحو 37 مليون دولار لتصدير 70 ألف طن ولباقي الدول نحو 905 آلاف طن بقيمة 724 مليون دولار.