نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية|احصل عليها الآن عبر رابط منصة أبشر Absher

تعتبر نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية اكثر ما يبحث عنه العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرغب هؤلاء الطلاب في الحصول على نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية إلكترونيًا عبر الانترنت فور ظهزرها بشكل مباشر.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي، بشأن نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية، عن طرح النتائج الخاصة بدرجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، الأمر الذي جعل هناك زيادة مكثفة في عمليات البحث عن كيفية الحصول على النتيجة بالخطوات.

نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ52 لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية.

ويمكنك الآن الحصول على نتائج التحاق المتطوعين بكلية الملك فهد للدفاع، من خلال زيارة منصة التوظيف الشهيرة أبشر، واتباع الخطوات التالية، وهي على النحو التالي:-

أولا.. عليك زيارة منصة أبشر السعودية عبر الإنترنت من خلال الضغط على الرابط التالي من (اضغط هنـــا).

قم بالضغط على أيقونة قبول الموجود على المنصة السعودية أبشر.

ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك، والتي تتضمن (الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، تاريخ الميلاد، رقم الوظيفة، الرقم القومي الخاص بالأب، جنس المتقدم، بالإضافة إلى رقم الوظيفة).

وبعد إدخال جميع البيانات المطلوبة قم بالضغط على أيقونة (عرض) لتظهر أمامك النتيجة على الفور.

يسهل عليك طباعة النتيجة الخاصة بك عن طريق زر الطباعة بكل سهولة ويسر.

إعلان نتائج تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الامنية

أعلنت نتائج المرشحين للقبول المبدئي لدورة تأهيل الظباط الجامعيين رقم (52) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الامنية، حيث يمكنكم الآن معرفتها من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

نبذة عن كلية الملك فهد الامنية

تعتبر كلية الملك فهد الامنية للدفاع هي إحدى الكليات التابعة للحكومة السعودية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بوزارة الداخلية السعودية.

كلية الملك فهد الأمنية هي كلية حكومية أمنية تتبع مباشرة لوزارة الداخلية السعودية، تأسست في 24 ديسمبر 1935.

وتقع كلية الملك فهد الامنية على طريق خريص شرق مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وتقوم الكلية بتعليم وتدريب طلابها على الحياة الأمنية وعلى حماية أمن وأستقرار البلاد، ويحصل خريجوا الكلية على شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية.