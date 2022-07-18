"القابضة للمياه" تعتمد الموازنة التقديرية للشركات التابعة

عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 12 شركة تابعة ( المنيا - اسوان - قنا - شمال وجنوب سيناء- مطروح - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية - محافظات القناة - القليوبية - اسيوط والوادي الجديد ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة.

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2022-2023، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2022-2023، تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا ايجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الانتاج المستهدفة، والتوسع فى مجال تحلية مياه البحر، والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد المائية، والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الإعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بإستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 293 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، بتكلفة أكثر من 27 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بينما يقوم الجهاز بتنفيذ 138 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 18.2 مليار جنيه.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن من أهم المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، مشروع توسعات محطة معالجة أبورواش، ويهدف لتحسين خواص المياه في مصرف بركات الذي يصب مباشرة على فرع رشيد، ومشروع صرف صحي مدينة الصف، لخدمة سكان مدينة الصف، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، لسد العجز بمياه الشرب بمدينة الجيزة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، مشروع محطة مياه أبوعويقل، بطاقة 500 ألف م3/يوم، لخدمة جزء من منطقة مدينة نصر وبعض الامتدادات العمرانية، ومشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي، لخدمة 22 قرية بالصرف الصحي، والحد من تلوث مياه الترع، والمصارف الزراعية، بالصرف الصحى، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ويهدف لتوليد الطاقة الكهربائية، والحد من التلوث البيئي.

والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 293 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، فى الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2022، بتكلفة أكثر من 27 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، بينما يقوم الجهاز بتنفيذ 138 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 18.2 مليار جنيه.



وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن من أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، مشروع توسعات محطة معالجة أبورواش، ويهدف لتحسين خواص المياه فى مصرف بركات الذى يصب مباشرة على فرع رشيد، ومشروع صرف صحى مدينة الصف، لخدمة سكان مدينة الصف، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، لسد العجز بمياه الشرب بمدينة الجيزة.



وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، مشروع محطة مياه أبوعويقل، بطاقة 500 ألف م3/يوم، لخدمة جزء من منطقة مدينة نصر وبعض الامتدادات العمرانية، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى، لخدمة 22 قرية بالصرف الصحى، والحد من تلوث مياه الترع، والمصارف الزراعية، بالصرف الصحى، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ويهدف لتوليد الطاقة الكهربائية، والحد من التلوث البيئى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركات المياه والصرف الصحى نجحت في الانتهاء من المشروعات القومية المرتبطة بإحلال وتجديد الخطوط والروافع والمحطات مما كان له الأثر الأكبر في نجاح المخطط العام للمشروعات والانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المقرر لهذة المشروعات.

وأكد رسلان انتهاء شركة مياه القاهرة، من تنفيذ مشروعات قومية بتكلفة مليار و957 مليون جنيه والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة 278 مليون جنيه، ووضع الخطط الإستراتيجية للانتهاء من المشروعات القومية المستقبلية التي تخدم المواطن فى كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المنفذة والمشرفة على المشروعات والانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد المرتبطة بالمشروعات القومية، واستغلال التطوير في الانتهاء من تجديد الخطوط القديمة التي انتهى عمرها الافتراضى، وعمل التوسعات المطلوبة لمواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب ودعم خطوط الصرف الصحي بما يتناسب مع التوسعات.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من تحويلات الخطوط المتعارضة مع محاور وكبارى مصر الجديدة بتكلفة 553 مليون جنيه، وتحويلات الخطوط المتعارضة مع تطوير محاور وطرق شرق القاهرة بتكلفة 109 ملايين و300 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محاور وشوارع وكبارى مدينة نصر بتكلفة 245 مليونا و800 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محورى مسطرد وعدلى منصور بتكلفة 349 مليونا و8 ألف جنيه.

وأضاف الشيمي، أنه تم الانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور جيهان السادات بتكلفة 102 مليون و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع كبارى الدائرى الأوسطى بحلوان بتكلفة 160 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور ترعة الطوارئ بمنطقة مدينة السلام بتكلفة 116 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بتكلفة 65 مليون جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور المترو الجديد بتكلفة 59 مليون و200 ألف جنيه، والانتهاء من تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور شينزو آبي بمدينة نصر بتكلفة 84 مليونا و700 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع محور حسب الله الكفراوى بزهراء المعادى بتكلفة 52 مليونا و500 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعرضة مع امتداد محور جوزيف تيتو بالهايكستب بتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع توسعات طريق السويس بتكلفة 51 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ تحويلات الخطوط المتعارضة مع محور مؤسسة الزكاة بمنطق المرج بتكلفة 38 مليونا و200 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محور التروللى بمنطقة المرج بتكلفة 86 مليونا جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير كوبري محمد نجيب بمنطقة المرج بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بخطوط وروافع الشركة وأعمال المد والتدعيم والانتهاء من جميع المشروعات المدرجة في خطة التوسعات بالشركة والقضاء على جميع المناطق الساخنة، معلنا انتهاء الشركة من تطوير كامل للأفرع والإدارات ومراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، والانتهاء من تركيب أكثر من 250 ألف عداد حديث للقضاء على الفاقد وضمان عدالة المحاسبة طبقا للاستهلاك الفعلي بالفاتورة، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من تغير جميع العدادات التالفة والمعطلة.

فيما أوضح المهندس اسماعيل عبد ربه مستشار رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن الشركة قامت بعمل تحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير شارع صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بتكلفة 2 مليون و250 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير شوارع الزهراء بالمعادى بتكلفة 60 مليونا و600 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع تطوير محو ياسر رزق بالمقطم بتكلفة 61 مليونا و900 ألف جنيه، وتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع كوبرى دار المركبات بمنطقة السكة البيضاء بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفيما يتعلق لمنظومة الصرف الصحي قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، بالعديد من المشروعات الإستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد بنحو 8 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الماضية، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

وأوضح أنه تم تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بنحو 4 مليار جنيه، وتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 4 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الإحلال والتجديد تشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وخطوط طرد محطات الرفع، تطوير محطات المعالجة، تطوير منظومة معدات الصيانة والتعامل مع الأمطار.