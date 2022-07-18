خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل»، خاصة بعد أن أتاح السجل المدني التابع لوزارة الداخلية لإمكانية طلب استخراج المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والوفاة، وقيد العائلي أونلاين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد من الموقع الرسمي للسجل المدني التابع لوزارة الداخلية، والتي جاءت في السطور التالية:

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد عبر هذا الرابط

ويمكن للراغبين في استخراج المستندات الرسمية مثل شهادة ميلاد ووثيقة الزواج، وقيد الوفاة، وقيد عائلي مطبوع، وبطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي، من موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية والتي يمكن الدخول عليه بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد

وحتى تتمكن من استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد من خلال الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية، أو الدخول بشكل مباشر (اضغط هنـــــــا).

الضغط على الخدمات الإلكترونية

اختيار نوع الوثيقة شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

الضغط على الموافقة على قراءة الشروط والارشادات الخاصة بالطلب والموقع.

كتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

بعد الانتهاء، يتم اختيار طريقة السداد، وهي التي يحددها المستعلم.

الضغط على الموافقة.

ويتم بعدها تحديد موعد التسليم والمكان.

قيمة الغرامات عن تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

ووفق المعلن من وزارة الداخلية، فإن هناك بعض الغرامات التي تفرض عند التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، والتي تكون قيمتها 50 جنيهًا في حالة التأخر عن موعد تجديد بطاقة الرقم القومي عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة مثل الزواج أو تغير محل السكن أو المهنة عن 3 أشهر، عدم استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدها في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وترتفع لتصبح 100 جنيه في حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.