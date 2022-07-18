شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض جامعة الأزهر

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جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض جامعة الأزهر، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا خلال الأونة الأخيرة، على موقع جوجل العالمي. 

وقامت جامعة الأزهر، اليوم الإثنين الموافق 18/7/2022، في تلقي طلبات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، للحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة للعام الدراسي 2022/2021، لذلك نقدم شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض. 

ووضعت جامعة الأزهر شروط القبول بالمعهد الفني للتمريض، نعرض أبرزها في السطور التالية، وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض والقبول أيضًا، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض جامعة الأزهر

ومن ضمن شروط التقديم للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض ما يلي:

- ألا يقل سن الطالبة عن أربعة عشر عاما، ولا يزيد على ستة عشر عاما في أول أكتوبر 2022.

- أن تكون الطالبة مصرية ومسلمة وحسنة السير والسلوك.

- أن تكون من أبناء محافظة القاهرة.

- أن تكون مسلمة ومصرية.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية الدور الأول لعام 2021/2022 «عامة أو أزهرية».

- يجب أن تجتاز الطالبة اختبارات الهيئة والاختبارات الطبية للتأكد من خلوها من الأمراض المزمنة والمعدية.

- يشترط ألا تتزوج الطالبة إلا بعد الانتهاء من الدراسة حتى لا تتعرض للفصل من المعهد.

- يشترط أن تجتاز الطالبة اختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

بعد انتهاء مدة الدراسة يتم تكليف الطالبة للعمل في مستشفيات الأزهر لمدة عامين على أن يتعهد ولي الأمر بقضاء هذه المدة دون غياب، وبعد ذلك يتم تعيين الطالبة رسميا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تمريض الأزهر

صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية الأزهرية للطالبة أو صورة من شهادة الإعدادية العامة.

صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة الشهادة الابتدائية مختومة من الإدارة التعليمية.

صورة شهادة حسن سير وسلوك للطالبة.

بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابعة لها الطالبة.

12 صورة شخصية للطالبة بالحجاب وعليها الاسم.

إجراء تحليل دلائل الفيروسات – تحليل صورة دم كاملة – تحليل سكر الدم.

صورة البطاقة الشخصية للأب والأم بنفس محافظة السكن، على أن يكون مر على إصدارها 5 أعوام. 

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