حالة الطقس غدا الثلاثاء 19/7/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومحافظات القاهرة الكبرى، فى حين يسود طقس رطب وحار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، ضمن التفاصيل الخاصة بـ حالة الطقس غدًا الثلاثاء، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ أنَّه من المتوقع استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة منذ فترة الفجر وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى محافظات مدن القناة، والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

زيادة نسب الرطوبة

وأشارت «الأرصاد» إلى استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة، على مدار ساعات الصباح والمساء، نظرًا لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة الآتية على سطح البحر المتوسط، وأيضًا المنخفض الساخن القادم من الصحراء الغربية، إذ تعمل على زيادة نسبة الرطوبة، مع استمرار نشاط الرياح، على فترات متقطعة وذلك على القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، إذ ستعمل على تخفيف الشعور بحدة ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة خلال ساعات النهار، ومع بداية الليل تعمل الرياح على تحسين حرارة الطقس ليسود طقس معتدل ولطيف على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على عدد من محافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 42.