أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-7-2022.. المعدن الأصفر يخسر 5 جنيهات بالمستهل

واصلت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر سعر جرام الذهب نحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام عيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 835.75 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1114.25جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 7800 جنيها.

اسعار الذهب في مصر أمس



سعر جرام عيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 840 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1120جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها.



أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بعد تراجعها لأدني مستوياتها منذ قرابة 12 شهرًا خلال تداولات الأسبوع المنصرم مسجلة خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

و صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.41% أو ما يعادل 6.87 دولار إلى 1714.8 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% أو ما يعادل 9.15 دولار لتصل إلى 1712.9 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.16% إلى 18.8 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.79% إلى 846.45 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.99% إلى 1866.28 دولار.



وسبق أن تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الجمعة 15 يوليو تموز، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر نحو 6% هذا الأسبوع متجهة إلى 7 خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 840.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين نحو 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

الوقت المناسب لشراء الذهب

ناشد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب، بعد تراجع الأسعار في أسواق الصاغة المحلية، بنهاية تعاملات أمس الإثنين، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مضيفًا أن السعر المنخفض في تقديره مناسب جدًا للشراء، مؤكدًا أن "الفرصة الحالية طيبة لشراء الشبكة".

وأضاف هاني ميلاد، أن قرار الفيدرالي الأمريكي غير المسبوق برفع أسعار الفائدة، عامل قوي يؤثر على سوق العملات الأجنبية وسوق الذهب.

وطالب رئيس شعبية الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليا.