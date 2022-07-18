أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-7-2022

شهدت أسعار الدولار حراك في تعاملات أمس بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لتستقر في بداية التعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أيضا أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة "البنك التجاري الدولي" سجل 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" من 5 إلى 22 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 18.99 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.01 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 19.98 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني من 9 إلى 23 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 22.33 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع جنيه.. وفي البنك التجاري سجل 22.38 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 22.30 جنيه للشراء و22.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.



18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.83 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.87 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف الأسبوع القادم، والذي من المتوقع أن يتضمن رفعًا بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على التضخم الجانح بالولايات المتحدة.

الدولار النيوزلندي ثالث العملات الخاسرة



جاء العملة النيوزلندية متراجعة بشكل واضح في مستهل جلسة سوق العملات الأمريكية، حيث افتتحت الجلسة متراجعة بواقع 1.64% أمام العملات الأخرى، بعد أن استطاعت تحقيق بعض الأرباح أمام الفرنك السويسري والدولار الأمريكي فقط.

ويأتي هذا التراجع بالكيوي النيوزلندي على الرغم من الأنباء الإيجابية بالصين، إثر صدور بيانات التضخم العالية في نيوزلاندا.

تراجعت العملة اليابانية بشكل واضح بعد مكاسبها البسيطة بالجلسات القليلة السابقة، لتفتتح الجلسة الأمريكية لسوق العملات متراجعة بنحو 1.27%.

وجاء هذا الانخفاض بقيمة الين الياباني مدفوعا بالارتفاع الكبير لشهية المخاطرة في الأسواق وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في عملات الملاذات الآمنة التي يعد من بينها الين الياباني.

كما دعم ضعف موقف العملة اليابانية استمرار بنك اليابان باتباع سياسته النقدية التيسيرية دعما لاقتصاد البلاد الذي لم يتعاف بشكل كامل من تداعيات الإغلاقات الوبائية بعد.

قفز الجنيه الاسترليني أكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأمريكي المتراجع أمس الاثنين بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بينما تقلص الأسواق بعض رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الاسترليني 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2032 دولار، بعد أن كان لامس أدنى مستوى منذ مارس آذار 2020 يوم الخميس. لكن العملة البريطانية تراجعت إلى 1.1950 دولار في نهاية جلسة التداول.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 84.79 بنس لليورو قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.06 بالمئة عند 84.88 بنس.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع وصعدت أسواق الأسهم بينما أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إلى أنهم لا يحبذون تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.