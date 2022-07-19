تصدرت التفاصيل الكاملة حول أزمة محمد حماقي وحسن شاكوش بسبب أغنية بنت الجيران تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، حيث ستمرت الأزمة قائمة بينهما لمدة عامين.

أزمة محمد حماقي وحسن شاكوش

بدأت الأزمة بين محمد حماقي وحسن شاكوش عام 2020، لتشابه لحن أغنية بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال، مع أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي.

تفاصيل أزمة محمد حماقي وحسن شاكوش

حظر أغنية بنت الجيران من يوتيوب

وفي وقت سابق تم حظر غنية بنت الجيران من يوتيوب، مما دفع حسن شاكوش وعمر كمال، للاعتذار عما بدر منهما، وبالفعل عدت الغنية مرة ثانية ولم يقوم حماقي بأي إجراء ضدهما بعد ذلك.

حسن شاكوش يعلق على سرقة لحن بنت الجيران

وعلق حسن شاكوش على الأزمة وسرقة لحن بنت الجيران، في تصريحه في برنامج تلفزيوني في وقت سابق، أن أغنية حماقي حاجة مستخبية مسروقة من لحن تركي، وبالتالي أي اتهام بسرقة لحن بنت الجيران ليس له أساس.



اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق لحن أغنية حاجة مستخبية

وقام الشاعر محمد عاطف، والملحن مدين، باتخاذ الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة لحفظ حقوقهما على أثر الأزمه القائمة لحفظ حقوق لحن غنية حاجة مستخبية، وكانت أولى هذه الخطوات حذف أغنية بنت الجيران من على يوتيوب، وتقديم شكوى في جمعية المؤلفين والملحنين، وتحرك عدد من المتضررين بسبب أغاني المهرجانات المتشابهة مع ألحانهم.



ملحن أغنية حاجة مستخبية لـ شاكوش: في إجراءات قانونية ضدك



وبسبب أزمة أغنية بنت الجيران، قام الملحن مدين، بكتابة منشور عبر حسابه بـ «فيس بوك»، وجاء نصه كالتالي:

قال «اللي حصل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ده يعتبر تعدي عليا وعلى سمعتي واتهام مباشر ليا بسرقة لحن أغنية حاجة مستخبية وتعمد للإساءة ليا ولكل صناع الأغنية.. مع العلم إنه اعتذر ليا بالفيديو اللي عملوه هو وعمر كمال.. تدخل محمد حماقي للصفح عنه هو اللي خلاني ما كملش في إجراءاتي القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم، والتمسنا عذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والملحن والناشر».

اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش وانتهاء الأزمة



من جهته، اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لصناع الأغنية والنجم محمد حماقى، بعد الأزمة التى أثيرت مؤخرًا حول لحن الأغنية.

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلا «أنا طالع عشان اعتذر وأتاسف لأخويا وصديقى الملحن العبقرى مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضح لى الحقيقة إن لحن أغنية (حاجة مستخبية) اللى من إبداعه فعلا مش زى منا كنت معتقد»

واستطرد قائلا «عشان كده كان لازم أطلع وأدي الحقوق لأصحابها وأعتذر عما صدر مني.. شكرا لكم وأتمنى محدش يزعل مني سواء محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقي».

أغنية حاجة مستخبيه

ويذكر أن أغنية حاجة مستخبيه من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومن إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

وأغنية حاجة مستخبية، طرحها الفنان محمد حماقي في عام 2012 في ألبومه "من قلبي بغني"، وبعدها صورها بطريقة الفيديو كليب، وتم نشر الفيديو عام 2014، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج كوستاس إيفانوف.