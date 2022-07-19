حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية تعلن: الطقس حار رطب على معظم الأنحاء

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، يبحث المواطنين عن حالة الطقس اليوم، وحالة الطقس يوميا كل صباح لمعرفة تفاصيل حالة الطقس على مدار اليوم، ومتابعة النصائح التي تقدمها الأرصاد لهم، بجانب الأطلاع على الظوهر الجوية المتوقع حدوثه خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم، من أكثر عبارات البحث التي تظهر يوميا، حيث يعتمد المواطنين على البحث بحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة لمعرفة التفاصيل الكاملة وفقا لما تقدمه الأرصاد الجوية من نشرات وبيانات يوميا.

حالة الطقس اليوم

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية لصادر عن طقس اليوم، تستعرض بوابة «الفجر» الإلكترونية في النقاط التالية حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس حار رطب على معظم الأنحاء

حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى نهارا ويكون الطقس معتدل رطب ليلا.

حالة الطقس اليوم في الوجه البحري

وتوقعت الأرصد الجوية في بيانها، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على الوجه البحري نهارا ويكون الطقس معتدل رطب ليلا.

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية

ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على الوجه البحري نهارا ويكون الطقس معتدل رطب ليلا.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد

وعن حالة الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة

ومن جهتها، أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، تشهد نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2.5 متر

استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ومن جهتها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتتمثل في التالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة