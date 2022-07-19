أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو في البنوك المصرية

بعد ان ارتفع بقيمة 2 قرشا

حققت أسعار الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، استقرار بعدما سجلت مكاسب بقيمة 2 قرشا في تعاملات الأمس، وهو أول ارتفاع لها بعد إجازة العيد.

أسعار الدولار بجميع البنوك المصرية:

واستقر سعر الدولار في البنك الاهلي ومصر عند مستويات ١٨.٨٥ جنيه للشراء، و١٨.٩١ جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند مستويات ١٨.٨٧ جنيه للشراء، و١٨.٩٣ جنيه للبيع، كما استقر في بنك القاهرة عند ١٨.٨٦ جنيه للشراء، و١٨.٩٣ جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة وبنك قناة السويس عند ١٨.٨١ جنيه للشراء، و١٨.٩١ جنيه للبيع.

وكانت اسعار الدولار شهدت عالميا، ارتفاعا مع توقعات رفع الفيدرالي سعر الفائدة، ليسجل مؤشر الدولار نموا إلى ١٠٧.٥ نقطة قبل ان يتراجع إلى ٠.٦٣%.

اسعار الدولار في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.81 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.85 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

18.86 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع عالميا بعد ارتفاعات قوية:

قفز الجنيه الاسترليني أكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأمريكي المتراجع يوم الاثنين بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بينما تقلص الأسواق بعض رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الاسترليني 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2032 دولار، بعد أن كان لامس أدنى مستوى منذ مارس آذار 2020 يوم الخميس. لكن العملة البريطانية تراجعت إلى 1.1950 دولار في نهاية جلسة التداول.

اسعار العملات الاجنبية والعربية:

وعلى صعيد باقي أسعار العملات العربية والأجنبية فقد استقر سعر صرف اليورو عند 19 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 22.5 جنيه للشراء و22.66 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي عند 5.01 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتي نحو 61.22 جنيه للشراء و61.5 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي 5.1 جنيه للشراء و5.1 جنيه للبيع.

المركزي الاوروبي على موعد لرفع الفائدة :

كشفت وكالة بلومبرج الامريكية، أن المركزي الاوروبي على موعد تاريخي يوم الخميس المقبل، إذا إنه يستعد لاجراء أول رفع في اسعار الفائدة منذ عام 2011 للحد من ارتفاع مستويات التضخم بلمدن الاوروبية.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%..

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها، إن في إطار مواجهة أسرع معدل تضخم منذ استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، يخطط المسؤولون لبدء دورة "مستدامة" لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ عام 2011، مع اقتراب سنوات التحفيز أخيرًا من نهايتها.

الحفاظ على قيمة اليورو أمام الدولار:

يتأخر البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الاقتراض، كونه يواجه أقوى ارتفاع في الأسعار منذ جيل، وهو الاختلاف الذي دفع باليورو إلى ما دون معدل التكافؤ أمام الدولار للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن خلال الأسبوع.