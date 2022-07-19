مازال الطلاب في المرحلتين العلمية والأدبية يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 19-7-2022 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويحولون معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، كما يبحثون عن رابط الحصول عليها لكي يعرفون الدرجات الحاصلين عليها فور الانتهاء من الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث عنها أولياء الأمور لمعرفة موعد ظهورها رسميا بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، فمن المقرر انتهائها يوم 21 يوليو أي الخميس المقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وتقدم بوابة «الفجر» الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الحصول عليها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن جهته، يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان بعض القرارت المهمة خلال الأسبوع الجاري، ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، تبين أنه من المقرر إعلان وزير التربية والتعليم، يوم الخميس المقبل، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

وعن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 من المقرر إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 2 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلانها رسميًا في المدارس في اليوم التالي.

ويشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم التسرع في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والتدقيق للغاية في حصول كل طالب على حقه كاملًا.

ظهور نتيجة العام الماضي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 بأسبوعين

وظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022، العام الماضي، يوم 17 أغسطس، أي بعد أسبوعين تقريبًا من آخر يوم امتحانات، فقد بدأت امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو 2021، وانتهت يوم 2 أغسطس.

ووفقا لمصادر مسؤولة بوزرة التربية والتعليم، أكدت أنه غير متوقع وصول الأمر إلى أسبوعين، بل من 10 إلى 12 يومًا فقط من آخر يوم امتحانات وحتى ظهور نتيجة لثانوية العامة 2022.

جدول امتحانات الدور الثاني 2022

وأكد المصدر المسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم قريبا الإعلان عن التقدم لعمل تظلمات على نتائج الثانوية العامة للطلاب الراغبين في ذلك، بجانب الإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني من حيث الموعد.



أوائل الثانوية العامة 2022

من المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس المقبل، ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة لتربية والتعليم، أكد أن هناك نحو عشرة أيام لتصحيح ما تبقى من الامتحانات، إضافة إلى مرحلة الرصد والتجميع واختيار الطلاب الأوائل، فمن المفترض أن يتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن المقرر الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فور الانتهاء من عملية التصحيح واعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط ((((هنا))))

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت الامتحانات الأحد 26 يونيو وأدى الطلاب امتحان اللغة العربية.

كما أدى الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

وأدى الطلاب الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

بينما أدى الطلاب الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا

كما أدى الطلاب الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وانتهى الطلاب من تأدية امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 14 يوليو.

وأدى الطلاب الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي اليوم 19 يوليو الطلاب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) "

ومن المنتظر أن يؤدي الطلاب يوم 21 يوليو مادة الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.