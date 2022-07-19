أسعار الذهب تستقر اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بعد التراجعات في التعاملات المسائية

شهدت اسعار الذهب محليا استقرار بعد تراجعات على طفيفة على مدار تعاملات الامس، إذا تتعرض سعر الاوقية عالميا إلى تذبذبات سعرية، مالت نحو الخسائر مع توقعات بقيام الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة وهو ما اثر على تراجع سعره في السوق المحلي:

اسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 :

سجل سعر جرام عيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 835.75 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1114.25جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 7800 جنيها.

الوقت المناسب لشراء الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إنه المواطنين بشراء الذهب، بعد تراجع الأسعار في أسواق الصاغة المحلية، بنهاية تعاملات أمس الإثنين، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مضيفًا أن السعر المنخفض في تقديره مناسب جدًا للشراء، مؤكدًا أن "الفرصة الحالية طيبة لشراء الشبكة".

وأضاف هاني ميلاد، أن قرار الفيدرالي الأمريكي غير المسبوق برفع أسعار الفائدة، عامل قوي يؤثر على سوق العملات الأجنبية وسوق الذهب.

وطالب رئيس شعبية الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليا.

اسعار الذهب عالميا تتراجع :

يحافظ الذهب على مستواه بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهراً، إذ يقيم التجار التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية وتأثيرها على النمو العالمي.

الأسعار تحوم اليوم الثلاثاء فوق مستوى 1700 دولار للأونصة، في ظل الضغط عليها بسبب قوة الدولار الأميركي، وهي علامة على الحذر السائد في الأسواق العالمية. ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار عن مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي.

ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 26 و27 يوليو الجاري لمعرفة المدى الذي سيرفع به البنك المركزي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد.

تقول بلومبرغ إيكونوميكس إن أحدث البيانات الأميركية تعزز دعم صانعي السياسة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

"قد لا يحتاج الفيدرالي إلى تشديد السياسة بقوة كما كانت تفكر الأسواق في البداية، لكن دورة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تستمر حتى أوائل العام المقبل"، وفقاً لإدوارد مويا كبير المحللين بشركة "أوندا كورب" (Oanda Corp).

أضاف أن "الدولار يضعف في بدء التداول خلال الأسبوع، ولكن قد لا يكون وصل لقمته بعد، مما يعني أن الذهب قد يواجه صعوبة في التحرك فوق مستوى 1750 دولاراً".

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.06% إلى 1708.11 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب (تسليم أغسطس 2022) بنسبة 0.25% إلى 1706 دولارات.

بداية من يوليو ارتفاع مصنعية الذهب 10% :

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 بداية من شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.

وأوضح واصف، أن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تطبق من بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.