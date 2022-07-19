نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 (موعد الظهور وسبب التأخير)

ازدد البحث في الفترة الأخيرة عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، حيث يبحث العديد من المواطنين عن موعد الظهور، كما يبحثون عن سبب التأخير، نظرا لأن الطلاب انتهوا من تأدية الامتحانات في 7 من شهر يوليو الجاري.

ويبحث قطاع كبير من أولياء الأمور عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، للاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي، حيث ارتقعت معدلات البحث في الفترة لماضية عبر محركات جوجل لمعرفة موعد الظهور وسبب التأخير.

«قلق وحيرة وتوتر» من جانب الطلاب، حيث يبحثون عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، لمعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها للانتقال للمرحلة الجامعية حسب المجموع والتنسيق فيما بعد.

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، اعتلت محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث يكثف أولياء الأمور عمليات البحث للاطلاع ومعرفة موعد ظهورها وسيبب تأخيرها حتى هذا الموعد.

من المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، نهاية شهر يوليو الحالي، أو مطلع أغسطس المقبل بحد أقصى، وفقا لما كشفه قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.. سبب التأخير

وعن سبب تأخر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، قال قطاع المعاهد الأزهرية إن السبب في تأخر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 هو حلول إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 خلال فترة أعمال التصحيح؛ مما تسبب في تعطيل ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 حتى الآن.

رابط نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط ((((اضغط هنا)))))

خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

1- الضغط على الرابط المرفق أعلاه

2- احفظ رقم الجلوس لكتابته حين الدخول على موقع الأزهر الشريف وكتابة البيانات.

3- اختر نتائج الامتحانات.

4- أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح.

5- حدد الشعبة سواء (علمية علوم أو رياضة» أو أدبية).

6- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وبلتوفيق للجميع.

موعد نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

وبدأت إجازة امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 5 من يونيو للشعبة الأدبية وانتهت الامتحانات السبت الموافق 7 يونيو وحتى الخميس 7 يوليو الحالي، ومن المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، نهاية شهر يوليو الحالي، أو مطلع أغسطس المقبل بحد أقصى، وفقا لما كشفه قطاع المعاهد الأزهرية.