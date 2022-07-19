وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ ببرلين

أخبار مصر
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، ويأتى اللقاء على هامش حوار بيترسبرج للمناخ.

ويشارك الوزير شكري فى فعاليات اليوم الثاني من حوار بيترسبرج للمناخ والمنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين.

"حوار بيترسبرج" 

جدير بالذكر أن حوار بيترسبرج للمناخ هو مؤتمر تستضيفه ألمانيا من أجل مناقشة خطط لحماية البيئة.
ويبدأ أول  مرة في 4 يونيو  عام 2011 بعد إنتهاء مؤتمر باريس بـ7 أشهر، شارك في  هذا المؤتمر 35 دولة فقط.
كما حضر هذا المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة الأمريكية.

لقد تم اختيار مصر شريك إلي ألمانية في هذا الحوار بسبب الدور الفاعل الذي تقوم به مصر في مجال المناخ.
بالإضافة أن مصر هي الدولة التي  ستستضيف القمة ال27 للمناخ في مدينة شرم الشيخ.

ويختلف كل عام عدد الدول المشاركة في أول مرة كانت 35 دولة وأخر مؤتمر كانت 30 دولة.
ولكن يوجد دول حاضرة بكل تأكيد مثل ألمانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليًا  وبريطانيا والإمارات  و السعودية والبرازيل والصين وهولندا وكندا والعديد من الدول الأخرى المشاركة  في تلك القمة الهامة.

مشاركة الرئيس السيسي

وفي سياق منفصل، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  إلى مدينة برلين الألمانية، يوم الأحد الماضي، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي، في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وزير الخارجية برلين حوار بيترسبرج للمناخ حوار المناخ

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