جوجل تحتفل بمرور 15 عامًا على ميزة التجوّل الافتراضي Street View

بدأت ميزة "التجوّل الافتراضي" في عام 2007 كفكرة يصعب تحقيقها لإنشاء خريطة للعالم بزاوية 360 درجة.

ومنذ ذلك الحين، التقطت جوجل ما يزيد عن 220 مليار صورة وتمكّنا من تغطية أكثر من 16 مليون كيلومتر في 100 بلد ومنطقة.

ميزة التجوّل الافتراضي Street View

واستطعت جوجل خلال هذه المدة أن نساعد المستخدمين في استكشاف الفضاء والمحيطات ومختلف الأماكن المذهلة، ومَن منّا لم يبحث عن منزله باستخدام هذه الميزة أيضًا.

تم إنشاء ميزة التجوّل الافتراضي Street view في خرائط Google منذ 15 عامًا، ومنذ ذلك الحين، أضافت أكثر من 220 مليار صورة لعملية التجوّل الافتراضي من أكثر من 100 دولة ومنطقة.

لقد استفاد الكثير منا من إمكانياتها، خاصةً البحث عن مواقع غير معروفة قبل التوجه إلى هناك شخصيًا. للاحتفال بالذكرى السنوية، أعلنت الشركة مؤخرا عن ترقيات، بما في ذلك ميزة على تطبيقات iOS وAndroid التي ستعرض صور التجوّل الافتراضي التاريخية على هاتفك مباشرة.

وتقدم Google أيضًا كاميرا جديدة أكثر قابلية للحمل وأسهل في التقاط صور عالية الجودة في المزيد من الأماكن.

استخدام التجوّل الافتراضي في خرائط Google عام 2014

في عام 2014، تمكن مستخدمو سطح المكتب أخيرًا من استخدام التجوّل الافتراضي في خرائط Google للعودة بالزمن إلى الوراء لمشاهدة الصور القديمة لمدينتهم أو منازلهم التي كانت بحاجة بالتأكيد إلى تلك التجديدات الجديدة.

الآن، ستتمتع تطبيقات iOS الخاصة بهواتف ايفون التي تقدمها شركة ابل وAndroid بالخدمة بنفس القدرة على الوصول إلى الصور التاريخية للموقع.

إن تجول هذه الكاميرات في الشوارع يساعد Google على تحسين بيانات خرائط Google الخاصة بها. تُستخدم صور التجوّل الافتراضي لتحسين خرائط Google، سواء كان ذلك بإضافة أنشطة تجارية تم افتتاحها حديثًا أو تحسين المعلومات مثل حدود السرعة وساعات عمل النشاط التجاري.

وفقًا لـ Google، ستظهر الكاميرا الجديدة “بألوان Google الممتعة” جنبًا إلى جنب مع سيارات التجوّل الافتراضي والمتنزهين العام المقبل.





تعمل صور التجوّل الافتراضي أيضًا على تشغيل Live View، وهي ميزة يمكنك من خلالها استخدام كاميرا هاتفك لرؤية الأسهم والاتجاهات وعلامات المسافة الموضوعة أعلى العالم الحقيقي مباشرةً.

وسيتم إطلاق العرض الغامر المعلن بالفعل في وقت لاحق من هذا العام، والذي يجمع المليارات من بيانات التجوّل الافتراضي والصور الجوية لإنشاء نموذج رقمي للأماكن حول العالم، لذلك يمكن للمستخدمين التحقق من داخل المباني كما لو كانوا يتجولون حول IRL.