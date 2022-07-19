تجديد حبس رئيس لجنة بتهمة تسريب امتحانات بالشرقية

حبس رئيس لجنة بتهمة تسريب امتحانات

جددت محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية حبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بالشرقية 45 يوما احتياطيًّا، لاتهامه بنشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.

تسريب امتحانات بمحافظة الشرقية

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه أن النيابة تلقت بلاغا باكتشاف إدارة الحسينية التعليمية تداول صورة لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية بامتحانات الشهادة الإعدادية. على قناة للتواصل بتطبيق تليجرام، وتوصلت اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحان بمديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى تحديد القائم على نشر الصورة المتداولة.

تصوير ورقة أسئلة الامتحانات



وأوضح البيان أنه تبين أن مسرب الامتحان هو رئيس لجنة بإحدى المدارس، فانتقلت إلى محل عمله وواجهته فأقرَّ بارتكاب الواقعة مستخدمًا هاتفه المحمول في تصوير الورقة وإرسالها على تطبيق واتس آب.



حبس رئيس لجنة في الشرقية

و سألت النيابة العامة خلال التحقيقات، ثلاثة من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فشهدوا بذات الرواية، باستجواب النيابة العامة للمتهم أقر بالتقاطه تلك الصورة المتداولة وإرسالها لآخر لم يحدده عبرَ تطبيق واتس آب، وادَّعى أن ذلك كان لمضاهاتها بأخرى منتشرة لذات الامتحان، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه.